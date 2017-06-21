Безрамочный смартфон Bluboo S1 с «вкусными» характеристиками оценили в $150

Нынешний тренд на смартфоны с дисплеем почти во всю лицевую задала китайская Xiaomi смартфоном Mi Mix. Уже за ним последовали LG G6 и Galaxy S8. Но тренд подхватывают и другие азиатские производители. Компания Bluboo из Гонконга представила безрамочный S1 - дешевый по цене, но заманчивый по характеристикам.

Bluboo S1 оборудован 5,5-дюймовым дисплеем Sharp с разрешением Full HD. Процессор - Mediatek Helio P25 с тактовой частотой 2,5 ГГц. Объем оперативной памяти - от 4 до 6 ГБ, встроенной памяти - от 64 до 128 ГБ. Батарея обладает емкостью 3500 мАч.

На задней панели смартфона установлена двойная камера с основным 16-мегапиксельным модулем Sony и дополнительным 3-мегапиксельным сенсором, который отвечает за глубину картинки.





Смартфон работает на Android 7.0. Его планируют продавать за $150.