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Безрамочный смартфон Bluboo S1 с «вкусными» характеристиками оценили в $150
09:30 21.06.2017 |
Нынешний тренд на смартфоны с дисплеем почти во всю лицевую задала китайская Xiaomi смартфоном Mi Mix. Уже за ним последовали LG G6 и Galaxy S8. Но тренд подхватывают и другие азиатские производители. Компания Bluboo из Гонконга представила безрамочный S1 - дешевый по цене, но заманчивый по характеристикам.
Bluboo S1 оборудован 5,5-дюймовым дисплеем Sharp с разрешением Full HD. Процессор - Mediatek Helio P25 с тактовой частотой 2,5 ГГц. Объем оперативной памяти - от 4 до 6 ГБ, встроенной памяти - от 64 до 128 ГБ. Батарея обладает емкостью 3500 мАч.
На задней панели смартфона установлена двойная камера с основным 16-мегапиксельным модулем Sony и дополнительным 3-мегапиксельным сенсором, который отвечает за глубину картинки.
Смартфон работает на Android 7.0. Его планируют продавать за $150.
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