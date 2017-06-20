Магазин JD.com начал полностью автоматическую доставку товаров с использованием дронов и колесной робототехники

Китайский онлайновый магазин JD.com начал осуществлять доставку товаров с использованием дронов в четырех крупных городах страны.





Свой центр логистики, расположенный в городе Суцянь, JD.com гордо называют первым в мире операционным центром для коммерческих дронов. Особенность центра заключается в отсутствии в нем людей. Все стадии, погрузка, разгрузка и доставка осуществляются полностью автоматически.





На данный момент утверждены первые направления доставки товаров с использованием дронов, которые сами возвращаются на базу и отправляются на зарядную станцию перед следующим полетом.

JD.com также планирует вместе с Национальной гражданской аэрокосмической промышленной базой (Xian National Civil Aerospace Industrial Base) создавать новые коммерческие беспилотные летательные аппараты.

Кроме этого, JD.com начала доставлять заказы, используя наземную колесную робототехнику. Первая посылка была доставлена вчера на территорию Китайского народного университета, который находится на расстоянии нескольких сотен метров от магазина JD.com.

После того, как робот отправляется с посылкой, покупатель получает на смартфон сообщение, которое содержит код. Последний используется для того, чтобы получить доступ к багажному отделению колесного дрона, которое содержит посылку.

Дроны оснащены датчиками, которые позволяют им избегать препятствий, включая людей и машин, а также автоматически останавливаться на расстоянии трех метров до препятствия. Такой робот может подниматься по дороге с уклоном до 25%.

Каждый робот может перевозить до 5 посылок одновременно и за день совершать 10-20 доставок. В дальнейшем роботы смогут распознавать покупателей по лицам, перевозить тяжелые товары и работать в любую погоду.

В обозримом будущем JD.com продолжит также осуществлять доставку курьерами.