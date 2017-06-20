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7 из 10 крупнейших поставщиков смартфонов в мире — из Китая
13:21 20.06.2017 |
Согласно данным аналитической компании IC Insights, первая десятка крупнейших производителей смартфонов включает семь компаний из Китая, а в Топ-14 входит десять китайских фирм.
В перечень входят Oppo и Vivo, два самых быстрорастущих производителя смартфонов, которые принадлежат одной и той же материнской компании из Китая, BBK Electronics.
Samsung и Apple доминировали на рынке смартфонов с 2014 по 2016 год. В общей сложности эти две компании отгрузили 555 млн смартфонов и объединили 39 % рынка всего рынка смартфонов в 2015 году. Хотя эти две компании и в 2016 году поставили более полумиллиона смартфонов (526 млн штук), их общая доля рынка смартфонов снизилась на 4 п. п. до 35 %, указала IC Insights.
Несмотря на то, что Samsung и Apple по-прежнему занимают значительную долю сегмента смартфонов категории hi-end, похоже, что обе компании теряют долю на рынке смартфонов под давлением производителей из Китая, таких как Huawei, Oppo и Vivo, сообщает IC Insights.
7 из 14 крупнейших компаний зарегистрировали снижение поставок в 2016 году, в то время пять компаний увеличили поставки на 25 % или больше. У четырёх китайских производителей поставки смартфонов выросли более чем на 30 % (Vivo, Oppo, Gionee и Huawei). LeEco, которая начала продажи своих смартфонов в 2015 году, стала самым крупным акционером бренда Coolpad в октябре 2016 года. Поэтому IC Insights объединила для своего исследования продажи двух компаний в 2015 и 2016 годах.
В общей сложности 10 крупнейших китайских поставщиков смартфонов из Топ-14 отгрузили в 2016 году 587 млн смартфонов, что на 15 % больше объёма поставки в 2015 году, составившего 511 млн единиц. В результате их совокупная доля мирового рынка смартфонов выросла до 39 %, что на 3 процентных пункта больше, чем в 2015 году и на 7 п. п. больше, чем в 2014 году.
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