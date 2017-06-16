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Amazon Dash Wand — "волшебная" палочка для заказа еды и не только
21:52 16.06.2017 |
Пока крупные компании рынка IT стараются придумать что-то новое, что поразит потребителей, Amazon пытается упростить своим клиентам повседневный быт. Не зря появилось мнение, что именно Amazon может стать первой компанией стоимостью $1 трлн.
Итак, Amazon Dash Wand - новый продукт компании, который призван упростить процесс покупки определённых продуктов. Это небольшое устройство с поддержкой голосового помощника Alexa и сканером штрих кодов. При помощи Dash Wand можно добавлять продукты в список покупок на Amazon. Это делается либо посредством голоса, либо сканером. Собственно, проще оценить весь процесс на видео.
Как можно видеть, Dash Wand можно использовать не только для наполнения холодильника, но и для получения информации, управления системами умного дома и так далее. Amazon уточняет, что Alexa в устройстве имеет определённые ограничения, но Dash Wand и не позиционируется в качестве альтернативы семейству Echo.
Amazon также подумала о тех, кто уже решил, что Dash Wand станет очередным устройством, которое придётся постоянно заряжать. Поэтому новинка питается от двух батареек типа AAA. Кроме того, внутри имеется магнит, так что Dash Wand можно прикрепить к металлической поверхности, включая холодильник.
Новинка стоит 20 долларов. При этом покупатель получает скидку в 20 долларов при приобретении товара посредством Dash Wand. Также новые владельцы устройства получают 90 дней бесплатного сервиса AmazonFresh (доставка продуктов), который в обычном случае обойдётся в 15 долларов в месяц.
Кроме бакалеи посредством Dash Wand можно заказывать любые нецифровые товары из ассортимента Amazon.
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