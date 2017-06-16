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Amazon купит сеть премиальных супермаркетов Whole Foods за $13,7 млрд
21:36 16.06.2017 |
Онлайн-ритейлер Amazon договорился о покупке американской сети продуктовых магазинов Whole Foods Market, следует из совместного заявления компаний. Amazon заплатит по $42 за акцию Whole Foods, в целом слияние обойдется компании в $13,7 млрд, включая чистый долг торговой сети.
«Миллионы людей любят Whole Foods Market, потому что они предлагают лучшие натуральные продукты органического происхождения и делают здоровое питание позитивным», - приводятся слова основателя Amazon Джеффа Безоса в сообщении.
Слияние компаний должно максимизировать прибыль акционеров Whole Foods Market, подтвердил в заявлении сооснователь и гендиректор Whole Foods Джон Макки. Сам Макки после завершения сделки сохранит свою должность.
Стороны предполагают завершить сделку во второй половине 2017 г.
Whole Foods Market является крупнейшей в США сетью супермаркетов, специализирующейся на натуральных продуктах, и после слияния с Amazon сеть продолжит работать под этим брендом. Продажи компании достигли $16 млрд в 2016 г., всего под брендом работает более 460 торговых точек в США, Канаде и Великобритании.
У этой сделки эффект «ударной волны» как для онлайн-ритейла, так и для традиционного ритейла, отмечает агентство Bloomberg: оба бренда никогда не рассматривались как явные партнеры. Однако появление в числе акционеров Whole Foods инвестора-активиста Jana Partners в этом году подтолкнуло сеть к сделке.
Amazon в свою очередь явно хочет работать в продовольственной торговле и, очевидно, верит, что присутствие в офлайн-торговле даст ему преимущество, считает аналитик Wedbush Securities Майкл Пэчтер. «Думаю, традиционные магазины дадут ему возможность локальной дистрибуции товаров. Теоретически вы могли бы заказывать доставку через 5 минут», - заявил он Bloomberg.
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