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Экраны формата 18:9 обещают подогреть рынок смартфонов
13:09 16.06.2017 |
Аналитическое подразделение WitsView компании TrendForce сделало прогноз, согласно которому рынок смартфонов в 2017 и 2018 году могут оживить модели с соотношением сторон экрана 18:9 (2:1). В настоящий момент флагманы вооружаются экранами с соотношением сторон 16:9. Это условно «несимметричный» формат, хотя большинство фильмов снимаются с таким соотношением сторон. С соотношением сторон 18:9 снято не так много лент. Например, в этом формате, который ещё называют «full screen format», канал Netflix представил сериал «Карточный домик». Компания Amazon тоже использует данный формат.
Косвенно интерес к экранам с соотношением сторон может подогревать спрос на симметричные экраны для виртуальной реальности. Для тех же смартфонов выпускаются футляры, превращающие мобильные устройства в шлемы или очки для погружения в VR-окружение. Экраны с соотношением 2:1 обещают одинаковое по высоте и ширине поле для каждого глаза, поэтому предпочтительнее тех же экранов с соотношением сторон 16:9.
Также экраны с соотношением сторон 18:9 для одинаковой диагонали дисплея лучше лежат в руке, чем смартфоны с экранами 16:9. Кроме того, потребителям надо предложить что-то новое, поскольку темпы роста рынка смартфонов ощутимо упали. Почему бы этим «новым» не стать экранам с другим соотношением сторон? Вопрос риторический. Другим фактором, который обновит внешний вид смартфонов и привлечёт покупателей, станет общее увеличение площади экрана по отношению к площади передней панели - это уменьшение ширины рамок (безрамочные дисплеи) и удаление всех кнопок с передних панелей.
По данным аналитиков, во втором квартале производители смартфонов начали увеличивать заказы на поставку дисплеев с соотношением сторон 18:9. Широкое появление в продаже новинок с экранами с данным разрешением ожидается в третьем и в четвёртом кварталах. Компании Samsung и LG первыми показали пример с адаптацией экранов full screen format для выпуска флагманских моделей смартфонов (Galaxy S8 и G6). За ними, как ожидается, осенью последует компания Apple и масса китайских подражателей.
Если все предсказания сбудутся, в 2017 году доля смартфонов с экранами 18:9 составит около 10 % от общего числа выпущенных во всём мире аппаратов. В 2018 году спрос на смартфоны с экранами 18:9 будет только нарастать, что увеличит долю решений с «симметричными» дисплеями до 37 %.
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