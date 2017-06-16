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E Ink продемонстрировала гибкие электрофоретические экраны и платье из панелей Prism
10:42 16.06.2017 |
На прошедшем мероприятии SID Display Week компания E Ink демонстрировала много интересных устройств. Часть из них нам уже знакома, а некоторые были показаны впервые.
К примеру, на стенде можно было видеть платье, созданное из панелей Prism, часы Sony FES Watch U, огромную 42-дюймовую электрофоретическую панель и много чего ещё.
Одним из основных экспонатов стенда компании было устройство для чтения электронных книг, выполненное в виде настоящей книги на основе гибкого дисплея E Ink. Он имеет диагональ 10,2 дюйма при плотности 220 точек на дюйм.
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