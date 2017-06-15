Финансовые новости
- |
- 15.06.17
- |
- 15:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Представлен 4K-телевизор с диагональю 262 дюйма
14:16 15.06.2017 |
Производитель элитной электроники C SEED объявил о выпуске самого большого домашнего 4K-телевизора в мире. C SEED 262 обладает диагональю 6,65 метра и весит примерно 800 кг, а потому подойдет не для любой «однушки». К тому же большинство квартир обойдутся дешевле телевизора, который оценивается в $539 000.
Телевизор оборудован шестью встроенными динамиками для звука в формате 9.1, специальным чехлом на дистанционном управлении, который защищает экран, а также встроенным 4K-медиасервером.
Общий размер телевизора равен 6144×2724 мм, разрешение - 4096×1716 пикселей. LED-дисплей обладает некоей технологией «black LED», которая повышает контрастность. Яркость экрана - 800 нит.
За доставку и монтаж телевизора придется доплатить еще $38 500. В продаже телевизор появится уже этим летом.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Всеобщее декларирование для физлиц вводиться не будет - Гройсман
"Это было постоянное предложение в каждой резолюции для того, чтобы запустить программу, систему декларирования доходов. В проектах такие решения были, мы их не утверждали правительством, то есть фактически эта система внедрена не будет", - сказал В.Гройсман.
|Война за воду. Где "гибридам" можно ждать реального наступления ВСУ
|Юрий Витренко: Новая цена газа от Газпрома будет ниже европейской
|Бои под Докучаевском. Когда лучшая защита - это нападение
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлен 4K-телевизор с диагональю 262 дюйма
|Самая молодая миллиардерша Китая продает пентхаус в Сиднее за $13,6 млн
|BMW официально представила нового представителя 6 серии - большой хэтчбек Gran Turismo
|Alipay начал работу в Австрии и Швейцарии
|Опрос: приложения в смартфонах заставляют больше тратить
|Hyundai представил компактный кроссовер Kona
|Citroen выпустил маленький кроссовер с 90 вариантами дизайна
Это интересно
|Acute Angle K2: компьютер в клавиатуре
|Himera Q - украинский суперкар за 700 000 евро
|10 самых конкурентоспособных экономик мира
|Google Pixel 2 сменит привычные формы и станет похожим на LG G6
|Компания Verizon завершила поглощение Yahoo
|Идеальное собеседование: 12 шагов к успеху
|10 самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса