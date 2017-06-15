Представлен 4K-телевизор с диагональю 262 дюйма

Производитель элитной электроники C SEED объявил о выпуске самого большого домашнего 4K-телевизора в мире. C SEED 262 обладает диагональю 6,65 метра и весит примерно 800 кг, а потому подойдет не для любой «однушки». К тому же большинство квартир обойдутся дешевле телевизора, который оценивается в $539 000.

Телевизор оборудован шестью встроенными динамиками для звука в формате 9.1, специальным чехлом на дистанционном управлении, который защищает экран, а также встроенным 4K-медиасервером.

Общий размер телевизора равен 6144×2724 мм, разрешение - 4096×1716 пикселей. LED-дисплей обладает некоей технологией «black LED», которая повышает контрастность. Яркость экрана - 800 нит.

За доставку и монтаж телевизора придется доплатить еще $38 500. В продаже телевизор появится уже этим летом.