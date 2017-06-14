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Acute Angle K2: компьютер в клавиатуре
15:59 14.06.2017 |
Современный настольный компьютер мы чаще всего представляем себе в виде системного блока, мини-ПК или моноблока, но существует ещё один форм-фактор, который гонконгская компания Acute Angle характеризует как компьютер, встроенный в клавиатуру. Именно так выглядит её детище под названием K2, сбор средств на выпуск которого ведётся сейчас на Kickstarter.
На самом деле концепция K2 не нова: компьютеры, объединённые в единый с клавиатурой модуль, были популярны в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века - вспомнить хотя бы легендарные Commodore 64 или ZX Spectrum. Впрочем, K2 с ними роднит только упомянутый форм-фактор, тогда как в остальном он представляет собой современный ПК, работающий под управлением операционной системы Windows 10 Home и способный подключаться к любому монитору, проектору или телевизору посредством VGA- или HDMI-выхода.
Аппаратную основу K2 составляет четырёхъядерный процессор Intel Atom x5-Z8350, объём оперативной памяти LPDDR3 равен 4 Гбайт, а в качестве накопителя используется флеш-память eMMC ёмкостью 64 Гбайт. Существует также модификация K3, которая подразумевает более мощный CPU Intel Celeron N3450, 8 Гбайт ОЗУ и 128-Гбайт накопитель.
При этом внешне компьютеры ничем не различаются и имеют одинаковые габариты (340 × 110 × 30 мм) и вес порядка 472 граммов. K2 выполнен в корпусе из нержавеющей стали и имеет безвентиляторную конструкцию, а на его задней панели находятся все необходимые для работы разъёмы и слот microSD. Розничная стоимость K2 составляет $174, K3 оценён в $284. Поставки должны начаться в октябре 2017 года.
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