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Google Pixel 2 сменит привычные формы и станет похожим на LG G6
10:42 14.06.2017 |
Похоже, что разработчики из Google, ответственные за облик и техническое содержание смартфонов Pixel, решили приобщиться к актуальной и привлекательной тенденции своих конкурентов по рынку. Речь идёт об отказе от выпуска смартфона с экраном формата 16:9 и следованию заданной Samsung Galaxy S8 и LG G6 моде - переходу к дисплеям с пока ещё не привычным соотношением сторон 18:9.
Сведения из базы данных бенчмарка GFXBench говорят об использовании в смартфоне под кодовым именем «Pixel XL2», которым может оказаться следующая версия модели Google Pixel XL, матрицы диагональю 5,6 дюйма с разрешением 2560 × 1312 точек. Напомним, что экран предшественника мог похвастаться разрешением 2560 × 1440 пикселей.
Новый формат экранов смартфонов ориентирован на улучшение эргономических свойств гаджета. Дисплей с соотношением сторон 18:9 существенно облегчает эксплуатацию смартфонов одной рукой. Кроме того, на примере Essential Phone можно увидеть оригинальный подход к достижению «безрамочности», которую называют следующим шагом при развитии индустрии. Продуктивность взаимодействия со смартфонами, оснащёнными матрицами стандарта 18:9, также возрастает за счёт возможности минимизировать окантовку вокруг рабочей зоны и уменьшить общие габариты мобильного гаджета.
Можно с уверенностью говорить уже сейчас, что Google Pixel XL2 будет подражать в визуальном плане самым стильным устройствам на рынке смартфонов. А к ним, безусловно, относится и Galaxy S8, и LG G6, и Essential Phone. На такой шаг Google могли подтолкнуть несколько причин, среди которых - откровенно ужасный внешний вид смартфонов Pixel и Pixel XL. Оставленное пространство над и под экраном изрядно подпортило имидж флагманскому аппарату, лишив его утончённой привлекательности. Данный фактор, подкреплённый ценником от $650, оттолкнул многих от приобретения устройств Pixel-семейства - уж слишком грубыми и эстетически несовершенными они казались на фоне конкурентов.
Полноценный релиз Google Pixel XL2 стоит ожидать в IV квартале 2017 года. С предполагаемыми характеристиками данной модели читатели 3DNews могут ознакомиться из материалов на нашем сайте.
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