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Компания Verizon завершила поглощение Yahoo
09:47 14.06.2017 |
Несколько дней назад акционеры одобрили продажу Yahoo. А вчера на сайте компании Verizon появилось сообщение о завершении сделки. Новый владелец объединил приобретенные активы с существующим бизнесом AOL, создав дочернее предприятие под названием Oath. Ему принадлежит более 50 брендов, хорошо известных в общей сложности более чем миллиарду потребителей по всему миру. В частности, это HuffPost, Yahoo Sports, AOL.com, MAKERS, Tumblr, BUILD Studios, Yahoo Finance и Yahoo Mail.
Генеральным директором Oath назначен Тип Армстронг (Tim Armstrong), бывший гендиректор AOL. Он руководил планированием интеграции Yahoo с июля 2016 года, когда была анонсирована сделка.
Марисса Майер (Marissa Mayer), возглавлявшая Yahoo до поглощения, покинула компанию.
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