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Logitech представила коврик для беспроводной зарядки мыши
12:10 13.06.2017 |
Компания Logitech представила достаточно интересное устройство под названием PowerPlay. Это подключаемый к ПК посредством USB коврик. Но это сделано не для реализации подсветки, а для постоянной подзарядки беспроводных мышей.
Коврик, будучи подключённым к ПК, генерирует электромагнитное поле, которое модули Powercore в мышках преобразуют в электричество для зарядки аккумуляторов. Logitech утверждает, что это не сказывается на скорости работы манипуляторов.
Коврик оценивается в 100 долларов. Его размеры составляют 320 х 275 мм. Он поставляется в комплекте с двумя поверхностями: мягкой и твёрдой. Конечно, для работы с таким ковриком нужна соответствующая мышка.
На старте продаж будет доступно две модели: G903 за 150 долларов и G703 за 100 долларов. Вероятно, если концепция покажет себя хорошо, Logitech выпустит больше различных моделей с поддержкой модулей Powercore. Купить мышки можно будет в июне, но сам коврик поступит в продажу лишь в августе.
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