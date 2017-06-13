Финансовые новости
- |
- 13.06.17
- |
- 19:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Носимый компьютер Lenovo Legion VR PC оснащен жидкостной системой охлаждения
11:05 13.06.2017 |
Носимые компьютеры уже есть в ассортименте HP, MSI и Zotac, а сейчас в Сети появились подробности и об устройстве Lenovo. От аналогов Lenovo Legion VR PC отличается компактными размерами, относительно небольшой массой (2,5 кг - против 3,5-4,5 кг у конкурентов) и наличием жидкостной системы охлаждения.
По большому счету, Legion VR PC - это компактный настольный компьютер, который можно прикрепить к специальному каркасу и повесить на шлейках на спину, как рюкзак. В автономном режиме он питается от двух аккумуляторных батарей емкостью 8730 мА·ч (с поддержкой горячей замены), а дома компьютер можно установить на ножки и запитать от бытовой электросети (при помощи блока питания от ноутбука с характерным прямоугольным разъемом).
Особенности работы системы жидкостного охлаждения не раскрываются, но источник отмечает, что она работает в связке с двумя вентиляторами. Впрочем, для охлаждения процессора Intel Core i7 серии H, предназначенного для мобильных ПК, многого и не требуется. Максимальный объем оперативной памяти DDR4 SO-DIMM равен 16 ГБ, максимальный объем SSD типоразмера M.2 - 512 ГБ.
Разработчики укомплектовали Legion VR PC видеокартой AMD Radeon RX480, но отметили, что если пользователи пожелают увидеть вместо нее Radeon RX580, то при наличии соответствующего спроса это вполне может случиться. Среди интерфейсных разъемов носимого ПК - два USB 2.0, четыре USB 3.0, два HDMI, один RJ-45.
Автономность Lenovo Legion VR PC достигает 10 часов, но при интенсивной нагрузке (игры VR) оно сокращается до 1,5 часов.
Официальная премьера новинки ожидается в сентябре, стоимость составит примерно 2000 евро для тех, кто решится оформить предварительный заказа, и около 3000 евро - для всех, кто захочет приобрести устройство после старта продаж.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Наступление под Пикузами. Почему ВСУ продвигаются вперед на Приморье
|Ад в АТО. Что происходит вокруг Донецка
|Садовый должен написать заявление об увольнении
|Эксперты об акциях Навального: "География протестов расширилась"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Правоохранители задержали трех экс-сотрудников ПриватБанка за организацию схемы завладения средствами банка
|Идеальное собеседование: 12 шагов к успеху
|10 самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса
|Заработавший $2 млн на поддельном антивирусе хакер предстал перед судом
|Logitech представила коврик для беспроводной зарядки мыши
|Носимый компьютер Lenovo Legion VR PC оснащен жидкостной системой охлаждения
|Новые снимки автомобиля Tesla Model 3 демонстрируют отсутствие приборной панели и ручку АКПП с режимом автопилота
Это интересно
|Microsoft представила игровую приставку Xbox One X. Продажи стартуют в ноябре по цене 500 долларов
|Япония планирует начать грузоперевозки на самоуправляемых судах
|Huawei грозится за пять лет стать лидером рынка ПК
|Cisco: основным "населением" интернета станут роботы
|9 фраз, которые мешают добиться успеха
|Ателье Singer выпустило часы за 40 тысяч долларов
|Сотрудники Apple арестованы в Китае за продажу личных данных клиентов