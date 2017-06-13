Носимый компьютер Lenovo Legion VR PC оснащен жидкостной системой охлаждения

Носимые компьютеры уже есть в ассортименте HP, MSI и Zotac, а сейчас в Сети появились подробности и об устройстве Lenovo. От аналогов Lenovo Legion VR PC отличается компактными размерами, относительно небольшой массой (2,5 кг - против 3,5-4,5 кг у конкурентов) и наличием жидкостной системы охлаждения.

По большому счету, Legion VR PC - это компактный настольный компьютер, который можно прикрепить к специальному каркасу и повесить на шлейках на спину, как рюкзак. В автономном режиме он питается от двух аккумуляторных батарей емкостью 8730 мА·ч (с поддержкой горячей замены), а дома компьютер можно установить на ножки и запитать от бытовой электросети (при помощи блока питания от ноутбука с характерным прямоугольным разъемом).

Особенности работы системы жидкостного охлаждения не раскрываются, но источник отмечает, что она работает в связке с двумя вентиляторами. Впрочем, для охлаждения процессора Intel Core i7 серии H, предназначенного для мобильных ПК, многого и не требуется. Максимальный объем оперативной памяти DDR4 SO-DIMM равен 16 ГБ, максимальный объем SSD типоразмера M.2 - 512 ГБ.

Разработчики укомплектовали Legion VR PC видеокартой AMD Radeon RX480, но отметили, что если пользователи пожелают увидеть вместо нее Radeon RX580, то при наличии соответствующего спроса это вполне может случиться. Среди интерфейсных разъемов носимого ПК - два USB 2.0, четыре USB 3.0, два HDMI, один RJ-45.

Автономность Lenovo Legion VR PC достигает 10 часов, но при интенсивной нагрузке (игры VR) оно сокращается до 1,5 часов.

Официальная премьера новинки ожидается в сентябре, стоимость составит примерно 2000 евро для тех, кто решится оформить предварительный заказа, и около 3000 евро - для всех, кто захочет приобрести устройство после старта продаж.