Японию планируется полностью покрыть сетями 5G к 2023 году

Ведущие телекоммуникационные компании Японии, по сообщениям сетевых источников, приступили к тестированию высокоскоростных мобильных сетей пятого поколения (5G).

Новую технологию намерены внедрить NTT DoCoMo, KDDI и SoftBank Group. На развёртывание 5G-инфраструктуры эти гиганты сообща готовы потратить до 5 трлн иен, или приблизительно 45,7 млрд долларов США.

Первые коммерческие зоны 5G, как ожидается, будут развёрнуты в Токио и некоторых других областях страны к 2020 году. А ещё через три года сети пятого поколения должны заработать в национальном масштабе.

Япония видит огромный потенциал в 5G-сетях. Среди перспективных областей применения технологии названы самоуправляемые автомобили, телемедицина, системы виртуальной и дополненной реальности, промышленный Интернет вещей и пр.

Нужно отметить, что российские операторы связи также тестируют 5G-технологии. К примеру, «МегаФон» совместно с Huawei недавно продемонстрировал возможность передачи данных в сети пятого поколения со скоростью до 35 Гбит/с.

В России тестовые 5G-зоны будут развёрнуты в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Предполагается, что к 2024 году сети 5G в том или ином виде начнут функционировать во всех городах РФ с населением от 300 тысяч жителей.