Microsoft представила игровую приставку Xbox One X. Продажи стартуют в ноябре по цене 500 долларов

Компания Microsoft анонсировала приставку Xbox One X, ранее фигурировавшую под кодовым именем Project Scorpio.

На сегодняшний день это самая производительная игровая консоль. Если производительность Sony PS4 Pro составляет 4,2 TFLOPS, то у нового детища Microsoft показатель равен 6 TFLOPS.





Как и основной конкурент, Xbox One X позиционируется в качестве приставки для игр в разрешении 4K. При этом Microsoft пообещала, что при игре в Full HD многие проекты на новой консоли будут выглядеть лучше, чем на One S.

Основное улучшение достигнуто благодаря новому GPU. Теперь гибридный процессор консоли располагает 2560 потоковыми процессорами против 768 у предыдущей приставки. Частота тоже выросла: с 914 до 1172 МГц. Кроме того, восемь процессорных ядер трудятся теперь на частоте 2,3 ГГц.

Консоль получила 12 ГБ видеопамяти GDDR5 с частотой 6800 МГц, что при наличии 384-разрядной шины памяти даёт пропускную способность в 326 ГБ/с. Для сравнения, у One S она составляет лишь 68,3 ГБ/с.

Microsoft говорит о том, что Xbox One X - не только самая производительная, но и самая маленькая из её консолей. Утверждение формально верно, но габариты приставки составляют 300 х 240 х 60 мм, тогда как у One S - 295 х 230 х 65 мм. То есть объём корпуса новинки всего на 2% меньше, чем у предшественницы, при том что на изображениях Microsoft была отображена более существенная разница.

Кроме того, приставка оснащена HDD объёмом 1 ТБ, оптическим приводом UHD Blu-ray, поддерживает AMD FreeSync и HDR10. Набор портов включает HDMI 1.4b (вход), HDMI 2.0b (выход), USB 3.0 (x3), Gigabit Ethernet, S/PDIF. Стоимость консоли составляет 500 долларов, а в продаже она появится 7 ноября текущего года.

Во время презентации Microsoft продемонстрировала немало новых игр, включая эксклюзивы. Среди них были Forza Motorsport 7, Sea of Thieves, Assassin's Creed Origins, Star Wars Battlefront II, Metro: Exodus и многие другие.