Финансовые новости
- |
- 13.06.17
- |
- 07:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Microsoft представила игровую приставку Xbox One X. Продажи стартуют в ноябре по цене 500 долларов
16:03 12.06.2017 |
Компания Microsoft анонсировала приставку Xbox One X, ранее фигурировавшую под кодовым именем Project Scorpio.
На сегодняшний день это самая производительная игровая консоль. Если производительность Sony PS4 Pro составляет 4,2 TFLOPS, то у нового детища Microsoft показатель равен 6 TFLOPS.
Как и основной конкурент, Xbox One X позиционируется в качестве приставки для игр в разрешении 4K. При этом Microsoft пообещала, что при игре в Full HD многие проекты на новой консоли будут выглядеть лучше, чем на One S.
Основное улучшение достигнуто благодаря новому GPU. Теперь гибридный процессор консоли располагает 2560 потоковыми процессорами против 768 у предыдущей приставки. Частота тоже выросла: с 914 до 1172 МГц. Кроме того, восемь процессорных ядер трудятся теперь на частоте 2,3 ГГц.
Консоль получила 12 ГБ видеопамяти GDDR5 с частотой 6800 МГц, что при наличии 384-разрядной шины памяти даёт пропускную способность в 326 ГБ/с. Для сравнения, у One S она составляет лишь 68,3 ГБ/с.
Microsoft говорит о том, что Xbox One X - не только самая производительная, но и самая маленькая из её консолей. Утверждение формально верно, но габариты приставки составляют 300 х 240 х 60 мм, тогда как у One S - 295 х 230 х 65 мм. То есть объём корпуса новинки всего на 2% меньше, чем у предшественницы, при том что на изображениях Microsoft была отображена более существенная разница.
Кроме того, приставка оснащена HDD объёмом 1 ТБ, оптическим приводом UHD Blu-ray, поддерживает AMD FreeSync и HDR10. Набор портов включает HDMI 1.4b (вход), HDMI 2.0b (выход), USB 3.0 (x3), Gigabit Ethernet, S/PDIF. Стоимость консоли составляет 500 долларов, а в продаже она появится 7 ноября текущего года.
Во время презентации Microsoft продемонстрировала немало новых игр, включая эксклюзивы. Среди них были Forza Motorsport 7, Sea of Thieves, Assassin's Creed Origins, Star Wars Battlefront II, Metro: Exodus и многие другие.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как Кличко породнился с Путиным
|Зачем туркмен оставляют без социальных льгот
|Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты
|ЕС ожидает полного вступления в силу Соглашения об ассоциации с Украиной 1 сентября - Мингарелли
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Японию планируется полностью покрыть сетями 5G к 2023 году
|Microsoft представила игровую приставку Xbox One X. Продажи стартуют в ноябре по цене 500 долларов
|Япония планирует начать грузоперевозки на самоуправляемых судах
|Право пообедать с Уорреном Баффеттом продали на аукционе за $2,6 млн
|Huawei грозится за пять лет стать лидером рынка ПК
|Cisco: основным "населением" интернета станут роботы
Это интересно
|Сотрудники Apple арестованы в Китае за продажу личных данных клиентов
|Мошенники использовали Instagram для кражи денег у банков
|Google испытал систему регулировки движения беспилотников
|Колумбийцы украли из афинских больниц дорогие эндоскопы
|Forbes: 10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира
|Купленный за 10 фунтов бриллиант продан в Лондоне за 656 тысяч
|В августе SpaceX запустит на орбиту экспериментальный самолёт Boeing X-37B