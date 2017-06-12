Huawei грозится за пять лет стать лидером рынка ПК

В прошлом году компания Huawei уже заявляла, что через пять лет намерена стать крупнейшим в мире производителем смартфонов. Пока такая ситуация видится маловероятной, но по крайней мере компания демонстрирует внушительный рост год от года.

А вот новое заявление пока кажется и вовсе далёким от реалий. Как заявил источнику главный операционный директор потребительской бизнес-группы Huawei Бяо Вань (Wan Biao), компания собирается в ближайшем будущем стать крупнейшим в мире производителем ПК!

И это при том, что свои первые ноутбуки Huawei представила лишь в прошлом году. А недавно производитель выпустил MateBook X и MateBook D. Бяо Вань сообщил, что всякий раз, когда Huawei решает выйти на новый рынок, целью компании является лидерство в этом сегменте. Цель, несомненно, похвальная, однако рынок ПК находится в состоянии спада уже очень давно, так что даже занять весомую долю здесь будет достаточно сложно.

Но это не помешало представителю Huawei сказать, что компании необходимо три-пять лет на то, чтобы стать лидером на данном рынке. К сожалению, данных о продажах своих ноутбуков за прошедший год Бяо Вань при этом не привёл.