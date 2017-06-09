Финансовые новости
- |
- 09.06.17
- |
- 16:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Cisco: основным "населением" интернета станут роботы
15:33 09.06.2017 |
На данный момент большая часть интернета представлена смартфонами, планшетами и персональными компьютерами - устройствами, которые поставляют информацию человеку.
Через пять лет эти устройства окажутся в меньшинстве, основное внимание сместится на машины, предназначенные для общения друг с другом в "умных" домах, офисах и автомобилях, согласно прогнозу Cisco.
К 2021 г. Cisco ожидает значительный рост устройств, действующих по принципу "машина к машине". Такие устройства будут представлять 51% всех подключенных интернет-устройств согласно прогнозам Cisco.
О чем же будут болтать друг с другом все эти машины? В основном о том, что касается инфраструктуры "умных" домов: освещение, отопление и тому подобное. К 2021 г. в наши дома будет встроено более 6 млрд устройств, отмечается в докладе Cisco. Еще несколько миллиардов будут распределены по всем офисам, больницам, фабрикам и магазинам.
Использование персональных устройств, таких как смартфоны и планшеты, уже достигло крайней точки, отметила Шрути Джейн, старший аналитик компании Cisco.
"Мы, безусловно, можем получить еще больше смартфонов и других устройств, и все они будут качественнее предыдущих. Но всему есть предел", - отметил эксперт.
Годовые прогнозы Cisco оказались достаточно надежными. В 2012 г. прогноз компании по росту мирового онлайн-трафика в ближайшие пять лет находился в пределах 1% от фактической статистики роста.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange купила Украинский банк реконструкции и развития
|НБУ ослабил ограничения для инвестиций юрлиц за рубеж
|Бои за Желобок. Пошли ли ВСУ в наступление
Украинская армия провела разведку боем в районе села Желобок, чем отвлекла внимание основных сил террористов. Тем временем без лишнего шума ВСУ захватили позиции в районе бывшего блокпоста №31 и выбили террористов из нескольких стратегически важных высот.
|Порошенко считает преждевременным говорить о подаче Украиной заявки на членство в НАТО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Cisco: основным "населением" интернета станут роботы
|9 фраз, которые мешают добиться успеха
|Ателье Singer выпустило часы за 40 тысяч долларов
|Сотрудники Apple уличены в краже персональных данных пользователей
|Мошенники использовали Instagram для кражи денег у банков
|Google испытал систему регулировки движения беспилотников
Это интересно
|Купленный за 10 фунтов бриллиант продан в Лондоне за 656 тысяч
|В августе SpaceX запустит на орбиту экспериментальный самолёт Boeing X-37B
|Изображения смартфона Samsung Galaxy Note8 демонстрируют отсутствие сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне
|Skoda заменит компакт-кар Citigo кроссовером
|Владелец Сааба показал беспилотный автомобиль будущего
|7 самых дорогих стартапов США
|В Мозамбике начались ритуальные убийства лысых мужчин