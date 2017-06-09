На данный момент большая часть интернета представлена смартфонами, планшетами и персональными компьютерами - устройствами, которые поставляют информацию человеку.

Через пять лет эти устройства окажутся в меньшинстве, основное внимание сместится на машины, предназначенные для общения друг с другом в "умных" домах, офисах и автомобилях, согласно прогнозу Cisco.

К 2021 г. Cisco ожидает значительный рост устройств, действующих по принципу "машина к машине". Такие устройства будут представлять 51% всех подключенных интернет-устройств согласно прогнозам Cisco.

О чем же будут болтать друг с другом все эти машины? В основном о том, что касается инфраструктуры "умных" домов: освещение, отопление и тому подобное. К 2021 г. в наши дома будет встроено более 6 млрд устройств, отмечается в докладе Cisco. Еще несколько миллиардов будут распределены по всем офисам, больницам, фабрикам и магазинам.

Использование персональных устройств, таких как смартфоны и планшеты, уже достигло крайней точки, отметила Шрути Джейн, старший аналитик компании Cisco.

"Мы, безусловно, можем получить еще больше смартфонов и других устройств, и все они будут качественнее предыдущих. Но всему есть предел", - отметил эксперт.

Годовые прогнозы Cisco оказались достаточно надежными. В 2012 г. прогноз компании по росту мирового онлайн-трафика в ближайшие пять лет находился в пределах 1% от фактической статистики роста.