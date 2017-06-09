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Google испытал систему регулировки движения беспилотников
08:51 09.06.2017 |
Руководители проекта Google под названием Project Wing, посвященного разработке технологий для коммерческих беспилотников, объявили о проведении успешных испытаний системы слежения за воздушным трафиком дронов.
Один из руководителей Project Wing Джеймс Берджесс в своем посте на Medium сообщил, что проект принял участие в ряде национальных испытаний, организованных NASA и Федеральным управлением гражданской авиации США.
Как сообщает Би-Би-си, целью этих испытаний было исследование того, как управлять растущим числом беспилотных авиационных систем в воздушном пространстве. Project Wing продемонстрировал на них свою систему управления воздушным трафиком.
Вызов для системы состоял в том, что три беспилотника Project Wing, управляемые лишь одним оператором, выполняли задания одновременно и на той же территории, что и два дрона компании Intel и дрон Virginia Tech Mid-Atlantic Aviation Partnership.
Система показала, что может успешно быть "диспетчером" для нескольких беспилотников разного вида и подбирать для них безопасные маршруты по воздуху, избегая столкновения, чего раньше удавалось достичь лишь вручную управляя каждым дроном.
"Это важный шаг, который открывает нам дверь в будущее, где множество беспилотников могут делить одно и то же воздушное пространство между собой. Это позволит одному оператору - человеку или организации - управлять рядом дроном одновременно", - подытожил Берджесс.
Берджесс выделил три главные составляющие системы регулирования воздушного траффика от Project Wing: планирование маршрутов для дронов в режиме реального времени; оповещение операторов обо всем непредвиденном, что происходит с дроном, а также учитывание закрытых и помеченных как опасные Федеральным управлением гражданской авиации США территорий.
"Скорее всего, через несколько лет Wing и другие компании будут иметь целые воздушные флоты, состоящие из тысяч беспилотных систем, совершающих полеты в любое время суток", - считает он.
"Поэтому нам пригодятся системы, которые смогут оперативно уводить беспилотники в сторону не только от других дронов, но и от пассажирских суден, зданий, деталей рельефа, погодных явлений и особых мероприятий", - заключил Берджесс.
Google X, подразделение Alphabet, отвечающее за Project Wings, запустила проект еще в 2012 году, но до 2014 года держала его в секрете. В августе 2016 года Белый дом объявил о том, что Project Wings получил разрешение на проведение первых испытаний своих дронов.
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