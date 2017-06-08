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В августе SpaceX запустит на орбиту экспериментальный самолёт Boeing X-37B
10:06 08.06.2017 |
Компания SpaceX вскоре выполнит свой первый контракт для ВВС США. Уже в августе SpaceX запустит на орбиту Boeing X-37B - экспериментальный орбитальный беспилотный самолёт.
Четыре предыдущих раза X-37B доставляли на орбиту посредством ракет-носителей Atlas 5 компании United Launch Alliance, так что для SpaceX это не просто первый контракт с ВВС США, но и очередная победа над более именитым и крупным конкурентом.
Отметим, что первый публичный контракт с ВВС США компания SpaceX заключила ещё в прошлом году, но в его рамках запуски намечены лишь на 2018 год. Когда был заключён текущий контракт по запуску X-37B, неизвестно, так как правительство не всегда разглашает такую информацию сразу.
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