Изображения смартфона Samsung Galaxy Note8 демонстрируют отсутствие сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне

Смартфон Samsung Galaxy S8 вышел на рынок и, к счастью, не имеет никаких проблем с аккумулятором. Да, устройство достаточно уникально внешне, но к этому многие уже привыкли. Теперь основное внимание будет обращено на модель Galaxy Note8.

И пока до анонса этого устройства остаётся ещё несколько месяцев, в Сети уже появляются его изображения.

В частности, изображение выше демонстрирует нам смартфон, похожий на Galaxy S8. То есть Note8 будет выполнен в таком же дизайне, разве что должен быть крупнее модели Galaxy S8+. Предположительно, его оснастят экраном диагональю 6,3 дюйма с тем же соотношением сторон, что и у актуальных флагманов.

Кроме того, можно видеть наличие разъёма для наушников, что, вероятнее всего, обрадует большинство потенциальных владельцев этого аппарата. Ещё можно обратить внимание на вытянутый модуль камеры, который указывает на наличие двух датчиков. А вот сканера отпечатков пальцев нигде не видно, что может говорить о его интеграции в дисплей.