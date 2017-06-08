Появились первые изображения полностью безрамочного смартфона Sharp

Кто как не Sharp должна показать полностью безрамочный смартфон? Ведь именно эта компания еще несколько лет назад представила линейку Sharp Aquos, в которой были выпущены первые смартфоны, лишенные рамок с трех сторон дисплея.

По сути, Xiaomi со своим Xiaomi Mi Mix, который вышел осенью прошлого года, лишь повторила то, что раньше уже сделала Sharp. Но сегодня новые безрамочные смартфоны почему-то сравнивают именно с детищем Xiaomi.

По данным источника, на сегодняшний момент Sharp выпустила 28 устройств, оснащенных очень тонкими рамками. Исполнительный директор Sharp Mobiles Лу Жонгшенг (Luo Zhongsheng) заявил, что в этом году они выпустят полностью безрамочный смартфон, добавив: «Готов поспорить, к концу декабря вам всем придется поменять свои смартфоны [на наш]».

Подробностей об устройстве пока нет, но в Сети уже появились первые изображения, согласно которым дисплей будет занимать всю лицевую часть смартфона.

Дизайн фронтальной камеры навевает мысли о смартфоне Essential PH-1. Основная камера является сдвоенной, ее модули расположены вертикально.

Источник добавляет, что iPhone 8 должен получить очень похожий дизайн. Дактилоскопический датчик, предположительно, должен располагаться под поверхностью дисплея.