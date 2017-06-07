Верховный суд США разрешил повторную заправку картриджей

На днях Верховный суд США принял решение, которое может иметь большое значение для отрасли. Рассматривая спор компании Lexmark, выпускающей принтеры и картриджи для них, с потребителями, повторно заправляющими израсходованные картриджи, суд пришел к выводу, что право владения имеет приоритет над патентными правами.

При покупке картриджа между Lexmark и потребителем возникают договорные отношения. Хотя Lexmark указывает в являющихся частью договора документах, сопровождающих картридж, что его нельзя использовать повторно или перепродавать, суд счел, что эти условия не распространяются на компании, повторно заправляющие картриджи (одна из таких компаний и подала иск против Lexmark).

Суд отклонил аргумент Lexmark относительно того, что картриджи защищены патентами. Старший судья Джон Робертс (John Roberts) заявил, что в обычном смартфоне используются разработки, защищенные 250 000 патентов, распространять действие которых на потребителей было несправедливо, и ограничило бы возможности использования устройств.