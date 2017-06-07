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Добытчики криптовалюты спровоцировали дефицит видеокарт Radeon RX 570 и RX 580
13:51 06.06.2017 |
Если при покупке видеокарты для игр порой не так просто сделать выбор в пользу продукции AMD либо Nvidia, то в случае добычи той или иной криптовалюты выбор очевиден.
Как сообщает источник, растущие курсы на некоторые криптовалюты за последние месяцы привели к дефициту видеокарт Radeon RX 570 и RX 580. Особенно «пострадали» младшие модели, так как по соотношению цены и производительности для «майнинга» они часто выглядят предпочтительнее. В частности, оценив ассортимент нескольких онлайн-магазинов, источник увидел, что из 17 моделей Radeon RX 570 доступны только три, причём самые дорогие.
Кроме того, магазины отмечают возросший спрос на блоки питания мощностью свыше 1000 Вт со стороны тех же добытчиков.
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