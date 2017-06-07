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SpaceX впервые повторно запустила космический грузовик Dragon с грузом для МКС
11:56 06.06.2017 |
Частная аэрокосмическая компания SpaceX успешно запустила в субботу в 17:08 (00:08 EET 4 июня) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, на борту которого находится 2,7 т груза для Международной космической станции (МКС). Первоначально запуск планировался на 2 июня, но его пришлось отложить из-за непогоды.
Это был первый повторный запуск космического грузовика. В сентябре 2014 года он уже доставлял снаряжение на МКС в рамках миссии SpaceX CRS-4. Стыковка Dragon с МКС начнётся 5 июня в 10:00 (17:00 мск). После вывода на орбиту космического аппарата первая ступень ракеты успешно приземлилась на площадку в посадочной зоне SpaceX LZ-1 на базе ВВС США на мысе Канаверал.
Также следует отметить, что это была одиннадцатая миссия SpaceX - CRS-11 - из 20 намеченных согласно первому контракту с Национальным управлением США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) для доставки грузов на МКС. О том, что с компанией SpaceX заключён второй контракт на дальнейшую доставку грузов на МКС вплоть до 2024 года, NASA объявило в январе 2016 года.
В настоящее время SpaceX работает над Dragon 2, капсулой, предназначенной для доставки экипажа на МКС и с неё, и планирует приступить к тестовым полётам с космонавтами на борту в начале следующего года.
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