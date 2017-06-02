В Samsung создан дисплей для VR-шлемов с разрешением 2200 × 2024 точки

Компания Samsung разработала передовой дисплей для шлемов виртуальной реальности (VR), который обладает значительно более высокой пиксельной плотностью по сравнению с существующими изделиями.

Продемонстрированная панель имеет размер 3,5 дюйма. Она характеризуется разрешением 2200 × 2024 точки, что соответствует пиксельной плотности в 858 PPI.

Для сравнения: производимые сейчас компанией Samsung дисплеи для VR-устройств при размере 3,5 дюйма обладают разрешением 1200 × 1080 точек. Их пиксельная плотность лежит на уровне 460 PPI.

Среди других характеристик новой панели названы частота обновления и яркость - 90 Гц и 100 кд/м2 соответственно. Прочие детали пока не раскрываются.

По всей видимости, южнокорейский гигант будет использовать показанные дисплеи в носимых устройствах следующего поколения. Впрочем, о сроках массового производства таких экранов Samsung умалчивает.

460 PPI (слева) против 858 PPI (справа)

В 2017 году, по прогнозам, поставки шлемов виртуальной реальности вырастут более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, достигнув 15 млн единиц. В 2018 году данный показатель превысит 25 млн, а в 2019 составит около 45 млн штук. В 2020 году отгрузки VR-шлемов в мировом масштабе достигнут почти 70 млн единиц.