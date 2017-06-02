Финансовые новости
- |
- 02.06.17
- |
- 19:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Samsung создан дисплей для VR-шлемов с разрешением 2200 × 2024 точки
18:30 02.06.2017 |
Компания Samsung разработала передовой дисплей для шлемов виртуальной реальности (VR), который обладает значительно более высокой пиксельной плотностью по сравнению с существующими изделиями.
Продемонстрированная панель имеет размер 3,5 дюйма. Она характеризуется разрешением 2200 × 2024 точки, что соответствует пиксельной плотности в 858 PPI.
Для сравнения: производимые сейчас компанией Samsung дисплеи для VR-устройств при размере 3,5 дюйма обладают разрешением 1200 × 1080 точек. Их пиксельная плотность лежит на уровне 460 PPI.
Среди других характеристик новой панели названы частота обновления и яркость - 90 Гц и 100 кд/м2 соответственно. Прочие детали пока не раскрываются.
По всей видимости, южнокорейский гигант будет использовать показанные дисплеи в носимых устройствах следующего поколения. Впрочем, о сроках массового производства таких экранов Samsung умалчивает.
В 2017 году, по прогнозам, поставки шлемов виртуальной реальности вырастут более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, достигнув 15 млн единиц. В 2018 году данный показатель превысит 25 млн, а в 2019 составит около 45 млн штук. В 2020 году отгрузки VR-шлемов в мировом масштабе достигнут почти 70 млн единиц.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Госдолг Украины в апреле 2017г возрос на 2,7% в долларовом выражении - Минфин
ТОП-НОВОСТИ
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-апреле 2017г. вырос на 31,8%
|Наша армия заняла серую зону в районе Желобка
|Yahoo: Трамп хотел смягчить санкции против России
|Громкий "день тишины". Где на Донбассе продолжались бои вопреки "перемирию"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Samsung создан дисплей для VR-шлемов с разрешением 2200 × 2024 точки
|Kopin и Goertek представили референсный образец гарнитуры VR, которая вдвое меньше и легче существующих
|Wal-Mart предлагает сотрудникам доставлять заказы по дороге домой за доплату
|Технология быстрой зарядки Quick Charge 4+ работает на 15% быстрее и 30% эффективнее Quick Charge 4.0
|Начала работать мобильная платежная система LG Pay, пока — только в Южной Корее
|Самые богатые люди в среднем недоплачивают по 30% налогов - экономисты
|ZTE выпустила "безрамочный" Nubia Z17 с 8 ГБ оперативной памяти
Это интересно
|В США впервые выкатили из ангара самый большой самолет в мире
|Daimler будет выпускать электрокары в Китае
|Роботы заменят переводчиков к 2024 году, продавцов — к 2031-му
|Представлен преемник Saab 9-3
|Смартфон Gionee S10 оснащён четырьмя камерами и процессором Helio P25
|Новая спутниковая сеть позволит следить за Землей в реальном времени
|Renault добавила роскоши семейству Scenic