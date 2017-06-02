Kopin и Goertek представили референсный образец гарнитуры VR, которая вдвое меньше и легче существующих

Компания Kopin, по ее словам, «открыла эру цельной виртуальной реальности». Отсчет новой эры начат выпуском референсного образца гарнитуры VR, которая вдвое меньше и легче существующих. Разработка, выполненная совместно с Goertek, получила название Elf VR.

Производитель отмечает, что традиционный подход привел к тому, что существующие гарнитуры VR получились тяжелыми и громоздкими, а обеспечиваемое или качество изображения оставляет желать лучшего. Задержки и низкая частота обновления делают некомфортным использование гарнитуры более десяти минут.

В Elf VR используются легкие и компактные микродисплеи Lightning OLED. Они характеризуются разрешением 2048 x 2048 пикселей и плотностью 2940 пикселей на дюйм, а частота обновления составляет 120 Гц, за счет чего описанные выше проблемы полностью устраняются.

Другим достоинством панелей является низкое энергопотребление, что дает возможность увеличить время автономной работы и уменьшить тепловыделение.

Оптическая система Elf VR получилась существенно тоньше и легче, чем у существующих гарнитур. Разработчики предлагают два варианта: с углом поля зрения 70° (больше подходит для фильмов) и с углом поля зрения 100° (для глубокого погружения).

Одновременно объявлено, что компании Kopin, BOE Technology Group и Yunan OLiGHTEK Opto-Electronic Technology договорились выделить до 150 млн долларов на создание предприятия, которое будет выпускать микродисплеи для гарнитур AR и VR. Завод будет построен в Китае в ближайшие два года.