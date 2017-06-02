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Lenovo представила смартфон Moto Z2 Play с новыми модулями Moto Mods
09:31 02.06.2017 |
Официально представлен смартфон среднего уровня Moto Z2 Play под управлением Android 7.1.1 Nougat, продажи которого начнутся текущим летом.
Новинка полагается на аппаратную платформу Qualcomm. Выбор разработчика пал на процессор Snapdragon 625, который объединяет восемь вычислительных ядер с архитектурой ARM Cortex-A53 (до 2,0 ГГц), графический ускоритель Adreno 506 и сотовый модем X9 LTE. Аппарат будет предлагаться в версиях с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем ёмкостью 32 и 64 Гбайт. Дополнительно пользователи смогут установить карту microSD.
Смартфон получил 5,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1920 × 1080 точек (формат Full HD). На тыльной стороне корпуса установлена 12-мегапиксельная камера Dual Pixel Autofocus с максимальной диафрагмой f/1,7. На лицевой стороне расположилась 5-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,2 и двойной светодиодной вспышкой.
Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n, чип NFC, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников и порт USB Type-C. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч. Габариты составляют 156,2 × 76,2 × 5,99 мм, вес - 145 граммов.
Moto Z2 Play поддерживает работу с аксессуарами семейства Moto Mods. Кстати, одновременно со смартфоном дебютировало несколько новых решений Moto Mods: это динамик JBL SoundBoost 2, накладки Moto Style Shells с поддержкой беспроводной зарядки, дополнительный аккумулятор Moto TurboPower Pack ёмкостью 3490 мА·ч и контроллер Moto GamePad, превращающий смартфон в портативную игровую консоль.
Модель Moto Z2 Play обойдётся примерно в $500. Накладки Moto Style Shells оценены в $40, а все прочие новые аксессуары будут предлагаться за $80.
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