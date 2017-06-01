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В США впервые выкатили из ангара самый большой самолет в мире
17:13 01.06.2017 |
Компания Stratolaunch Systems американского миллиардера и соучредителя компании Microsoft Пола Аллена вывела из ангара крупнейший самолет в мире. Он будет подниматься на высоту около 10 000 метров вместе с ракетой-носителем, которая будет стартовать прямо с самолета для доставки грузов на низкую околоземную орбиту, сообщает официальный сайт компании.
Анонс самолета Stratolaunch состоялся еще в 2011 году. Тогда утверждалось, что первые тестовые полеты пройдут уже в 2016 году, но график сдвинулся. На днях самолет лишь впервые встал на 28 колесных шасси своими 226,7 тонны и прошел заправочные тесты. Максимальная масса топлива для подъема равна 113 тонн. Вес полезной выводимой нагрузки - 249 тонн.
Но куда большее внимание привлекает нестандартная конструкция Stratolaunch, который похож на два братающихся самолета с шестью двигателями от Boeing-747. В промежутке между ними будет крепиться ракета. Она сможет не только доставлять спутники на орбиту вокруг Земли, но и пилотируемые миссии по доставке экипажа на МКС. Пробной ракетой в 2019 году станет Pegasus XL. За один полет Stratolaunch сможет поднимать в воздух до трех ракет одновременно. Правда, самолету для этого понадобится 3,6 км взлетно-посадочной полосы.
Размах крыльев самолета больше любого футбольного поля - 117 метров. Длина - 72,5 метра, а высота - 15,2 метра.
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