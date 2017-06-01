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Роботы заменят переводчиков к 2024 году, продавцов — к 2031-му
14:22 01.06.2017 |
Ученые из Оксфордского университета и Йельского университета подсчитали, когда искусственный интеллект сможет заменить человека в различных сферах деятельности. Согласно их прогнозам, уже к 2024 году компьютер научится справляться с переводом текстов лучше человека, а к 2026-му - писать сочинения школьного уровня.
С вероятностью в 50% роботы уже через 45 лет окажутся лучше своих создателей во всех сферах, следует из опроса более чем 350 экспертов в области искусственного интеллекта.
Примерно через 10 лет роботы заменят собой водителей грузовиков, продавцы уступят место «железякам» к 2031 году. Чуть больше времени потребуется, чтобы кремниевые создания смогли написать бестселлер. Ожидается, что это произойдет к 2049 году. В медицине человек задержится дольше - до 2053-го, когда хирурги уступят место роботам.
Прогнозы ученых разнятся в зависимости от региона. В Азии считают, что искусственный интеллект превзойдет человека через 30 лет, в Северной Америке - через 74 года. «Куда интереснее, когда ИИ станет кинокритиком или знатоком искусства», - отмечают ученые.
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