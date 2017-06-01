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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Смартфон Gionee S10 оснащён четырьмя камерами и процессором Helio P25

 

Компания Gionee официально представила производительный смартфон S10, ключевая особенность которого заключается в наличии двух сдвоенных камер.

 

Аппарат выполнен в металлическом корпусе Unibody и внешне несколько напоминает iPhone 7 Plus. Толщина составляет 7,35 миллиметра. Покупатели смогут выбирать между несколькими вариантами цветового исполнения, включая чёрный и синий.


Техническая составляющая базируется на процессоре MediaTek Helio P25. Чип содержит восемь 64-битных вычислительных ядер ARM Cortex-A53, а также графический контроллер Mali-T880. Встроенный модем обеспечивает поддержку мобильных сетей четвёртого поколения LTE Cat-6. Объём оперативной памяти равен 6 Гбайт.

 

Новинка получила 5,5-дюймовый дисплей на матрице IPS с разрешением 1920 × 1080 точек (формат Full HD). Флеш-модуль рассчитан на хранение 64 Гбайт информации.

 

Что касается камер, то их конфигурация такова. На тыльной стороне установлены сенсоры с 16 и 8 млн пикселей. Максимальная диафрагма - f/1,8; предусмотрена светодиодная вспышка. Лицевой блок объединяет датчики с 20 и 8 млн пикселей; имеется вспышка. Таким образом, в общей сложности смартфон располагает четырьмя камерами.

 

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3450 мА·ч. Устройство весит 178 граммов. В качестве программной платформы применяется Amigo 4.0 на основе Android 7.0 Nougat.

Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 380 долларов США.

Gionee также выпустит модификации аппарата с индексами S10B и S10C. Первая из названных моделей снабжена 5,5-дюймовым экраном Full HD, чипом MediaTek Helio P10, 4 Гбайт ОЗУ, накопителем ёмкостью 64 Гбайт, 16-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой с датчиками на 13 и 5 млн пикселей. Версия S10C, в свою очередь, получила 5,2-дюймовый дисплей 720р, процессор Snapdragon 427, 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль ёмкостью 32 Гбайт, камеры с 13- и 16-мегапиксельной матрицами.

 
По материалам: 3DNews
 

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