Новая спутниковая сеть позволит следить за Землей в реальном времени

Британская аэрокосмическая компания Earth-i объявила о намерении запустить большую группу спутников для постоянного наблюдения за Землей.

Как сообщает Би-Би-си, пробный запуск будет осуществлен уже в этом году. Ожидается, что пять спутников выйдут на орбиту в 2019 году.

В Earth-i обещают, что эти спутники будут посылать на Землю поток видео- и фотоизображений земной поверхности в высоком разрешении.

Как ожидается, на этих снимках можно будет различать объекты размером менее одного метра в ширину.

Видеоизображения будут цветными. Их можно будет использовать для слежения за движущимися объектами, например, транспортными средствами, а также для создания трехмерных изображений местности.

Компания Earth-i уже сейчас известна в сфере обработки и анализа космических фотографий для частных клиентов. Однако решение о запуске своих собственных спутников выводит ее на новый уровень.

Об этом решении было объявлено на конференции британской аэрокосмической индустрии в Манчестере.

Спутники разработаны компанией Surrey Satellite Technology Limited (SSTL). Новый класс этих аппаратов называется "Карбонит".

Первый аппарат этого класса был построен всего за полгода и запущен на орбиту в 2015 году. Опыт его эксплуатации был использован при создании второго спутника того же типа, который теперь станет прототипом для всей серии, запускаемой компанией Earth-i.

"Мы сотрудничали в создании "Карбонита-1" с компанией SSTL и затем изучали его поведение на орбите, чтобы использовать эти данные при создании "Карбонита-2", который мы называем EiX2", - объяснил глава компании Earth-i Ричард Блейн.

"Мы намерены запускать спутники партиями по пять штук. Что касается общей архитектуры этой системы, первая партия спутников будет выведена на орбиту в одной плоскости, а остальные партии - в других плоскостях. Это даст возможность не только часто пролетать над различными районами Земли, но и наблюдать за ними в разное время суток", - добавил он.

Общее число спутников этой серии будет зависеть от спроса на изображения из космоса.

Платформа "Карбонит-1" будет использована в будущем для производства недорогих серийных спутников

Компания Earth-i имеет дело с растущим рынком, привлекающим новые типы клиентов, которые только сейчас начинают понимать потенциальные выгоды использования регулярно получаемых с орбиты изображений земной поверхности.

Правительственные организации в разных странах уже давно пользуются такими данными при картировании городской застройки, планировании строительства объектов инфраструктуры и при мониторинге землепользования.

Однако компании финансового сектора только сейчас начинают понимать ценность такой информации.

Полученные с орбиты изображения помогают им анализировать эффективность конкретных промышленных предприятий, портов, шахт и нефтеразработок, следить за движением товаров и принимать на основе этого анализа взвешенные финансовые решения.

Подобно тому, как использование данных систем глобального позиционирования (GPS) привело к революции в области мобильной телефонии, использование данных мониторинга земной поверхности может сыграть важнейшую роль в экономике.

Именно эти соображения побудили британское правительство в прошлом году вложить больше средств в программу дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Европейского космического агентства, чем все прочие участники этой организации. Перспективы таких инвестиций весьма многообещающие.

"Существует почти неутолимый спрос на такие данные, так как люди начинают понимать их истинную ценность при планировании любых видов хозяйственной деятельности", - говорит Йозеф Ашбахер, директор программы ДЗЗ в ЕКА.

"Снимки высокого разрешения, получаемые коммерческими организациями, вероятно, окажутся весьма ценными - и сами по себе, и при использовании в сочетании с другими источниками, в том числе с фотоматериалами, получаемыми в рамках европейской программы "Коперник", - считает он.

Финансовый анализ, основанный на спутниковой информации, имеет высокую ценность для промышленных компаний

Планируемые компанией Earth-i спутники станут первой европейской системой получения видеоинформации в формате HD (высокое разрешение) о земной поверхности и происходящем на ней.

Две компании в Северной Америке уже занимаются этим - это канадская Urthcast и американская Terra Bella, недавно приобретенная компанией Planet Labs.

Earth-i пока используется снимки, получаемые со спутников DMC-3 компании SSTL. Таких спутников на орбите всего три.

Все получаемые ею снимки принадлежат на правах лизинга китайскому концерну 21AT. Компания Earth-i является международным дистрибутором этой пекинской компании.

Ричард Блейн не пожелал обсуждать подробности финансирования нового проекта, но сообщил, что с компанией SSTL уже подписан ряд контрактов.

"Мы - частная компания, располагающая достаточными финансами для успешного осуществления наших планов по запуску новых спутников сразу после вывода на орбиту следующего прототипа в этом году", - заявил он в интервью Би-би-си.