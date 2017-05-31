Samsung SDI откроет фабрику по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в Венгрии

Компания Samsung SDI сообщила о том, что она завершила реконструкцию новой фабрики по производству аккумуляторных батарей для электромобилей, которая располагается в 30 км от Будапешта.

Данный завод с 2001 по 2014 годы использовался для производства плазменных панелей, однако не так давно было принято решение о реновации и смене профиля данного предприятия.

Завод занимает площадь 330 тыс. м2, начало производства запланировано на второй квартал следующего года. По оценке Samsung SDI, данная фабрика сможет ежегодно выпускать аккумуляторные батареи для 50 тыс. электромобилей.

Samsung SDI имеет еще две фабрики по производству аккумуляторных батарей для электромобилей, которые располагаются в Корее и Китае.