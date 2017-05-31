Внутренняя часть холодильника Samsung Chef Collection Porcelain стоимостью $13 270 выполнена с использованием фарфора

Компания Samsung Electronics представила новый премиальный холодильник Samsung Chef Collection Porcelain, который предлагается по цене около 13 270 долларов.

Большой сенсорный дисплей на холодильниках Samsung мы видели и раньше, новая модель выделяется на фоне конкурентов материалом исполнения внутренней части, в основе которого лежит фарфор.

Представители южнокорейской компании заявили, что команда дизайнеров и разработчиков, создавая новый холодильник, посетила семь стран и провела массу экспериментов. В итоге был создан оптимальный материал, который проходит через 27 этапов производства.

Samsung также заявила, что новинка уже получила сертификат Национального фонда санитарии США, который подтверждает, что Samsung Chef Collection Porcelain абсолютно безопасен для хранения продуктов.

Полезная емкость холодильника Samsung Chef Collection Porcelain составляет 915 литров.