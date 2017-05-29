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Смартфон LG V30 может быть выполнен в форм-фактор слайдера
13:19 29.05.2017 |
Известный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter несколько первых изображений смартфона LG V30, который проходит под кодовым названием Project Joan.
Стоит отметить, что это один из ранних вариантов дизайна, который может не прижиться в финальном образце. Однако, в любом случае, изображения достойны обсуждения.
Смартфон может получить форм-фактор слайдера, однако при раскрытии мы видим не физическую клавиатуру, а дополнительный дисплей. На втором дисплее может отображаться самая разная информация в зависимости от потребностей пользователя и ситуации.
На этом дисплее могут находиться иконки часто запускаемых приложений, виртуальная клавиатура, вспомогательное меню приложений и так далее.
Также интересен тот факт, что в основной камере мы видим целых три модуля камеры и вспышку.
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