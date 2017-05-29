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Появился "Шазам" для автомобилей
08:42 29.05.2017 |
Компания Blippar, специализирующаяся на разработке мобильных приложений и ИТ-технологиях, выпустила «Шазам» для автомобилей. Это расширение действующего приложения фирмы, позволяющего распознавать различные объекты и узнавать их характеристики.
Прежде программа Blippar «узнавала» цветы, животных, блюда и лица, а теперь способна распознать автомобили, выпускавшиеся с 2000 года по наши дни и предложенные на рынке США.
Приложение может показать такую информацию о машине, как технические спецификации, год появления модели и отзывы владельцев, а также примерную стоимость. Кроме того, оно предоставляет виртуальный «тур» по салону.
Примечательно, что программа «видит» не только припаркованные автомобили - Blippar сработает и в случае движущейся машины, если ее скорость не превышает 15 миль в час (24 километра в час).
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