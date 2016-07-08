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Microsoft планирует создать ДНК-хранилище в облаке до 2020 года
16:01 26.05.2017 |
Корпорация Microsoft планирует до 2020 года создать прототип ДНК-системы хранения данных в облаке, говорится в сообщении компании.
Имитирующие биологический материал цепи смогут потенциально решить проблему размещения огромных объемов информации, считает Microsoft.
По данным компании, один грамм ДНК-материи способен хранить 216 петабайт данных, все существующие данные, размещенные на подобном носителе, весили бы чуть больше 200 кг.
"Еще одним преимуществом хранения данных на биологической материи является то, что она в отличие от различных дискет и накопителей, по определению универсальна и не сможет устареть. ДНК выигрывает и с точки зрения долговечности: она изнашивается гораздо медленнее металлических накопителей - срок службы составляет более 500 лет", - говорится в сообщении.
В 2016 году компания закупила 10 млн синтетических ДНК-цепей у Twist Bioscience. В июле прошлого года на искусственные спирали ДНК было записано 202 мегабайта данных.
"Процесс записи и транскрибирования данных (перевод аудио в текст - ИФ) в четверичной системе ДНК является, во-первых, очень дорогим, во-вторых, занимает длительное время. Чтобы сделать процесс массовым, его потребуется удешевить в 10 тыс. раз, а также увеличить скорость записи данных с 400 байтов до 100 мегабайтов в секунду", - отмечают в Microsoft.
По данным исследовательской компании IDC, количество данных в мире удваивается каждые два года и к 2020 году оно будет равно 44 трлн гигабайт.
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Как пояснили в софтверной корпорации, после кодирования данные занимают место размером с пылинку, однако могут сохраняться как угодно долго. Кстати, вся информация из интернета поместится в коробке из-под обуви.
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