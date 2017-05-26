Создателем шифровальщика WannaCry может быть китаец

Автором вымогательского ПО WannaCry, атаковавшего сотни тысяч компьютеров по всему миру, может быть хакер или хакеры, свободно владеющие как английским, так и китайским языками. К такому выводу пришли специалисты Flashpoint по итогам анализа уведомлений о требовании выкупа на 28 языках.

Если перевести уведомления на разных языках (за исключением английского и китайского текста), используя Google-переводчик, результаты получатся идентичными на 95%, указали исследователи. По их мнению, создатели WannaCry использовали текст на английском, как шаблон для перевода на другие языки, кроме китайского. Хотя англоязычная версия демонстрирует хорошее знание английского, некоторые ошибки позволяют предположить, что текст был написан не нативным носителем языка.

С другой стороны, WannaCry использует уведомления на упрощенном и традиционном китайском. Обе версии отличаются по объему и формату от англоязычного варианта и явно написаны человеком, знакомым с нюансами китайского языка. Некоторые опечатки в словах свидетельствуют о том, что текст вводился именно на китайском, а не был переведен через online-переводчик. Кроме того, в тексте используются термины и слова, характерные для разных регионов Китая. Например, слово 礼拜 («неделя») чаще используется в Южном Китае, а 杀毒软件 («антивирус») - в Центральном.

Напомним, ранее специалисты Symantec и «Лаборатория Касперского» предположили, что к атакам WannaCry могут быть причастны хакеры, связанные с Северной Кореей.

