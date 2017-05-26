Финансовые новости
- |
- 26.05.17
- |
- 10:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Создателем шифровальщика WannaCry может быть китаец
10:28 26.05.2017 |
Автором вымогательского ПО WannaCry, атаковавшего сотни тысяч компьютеров по всему миру, может быть хакер или хакеры, свободно владеющие как английским, так и китайским языками. К такому выводу пришли специалисты Flashpoint по итогам анализа уведомлений о требовании выкупа на 28 языках.
Если перевести уведомления на разных языках (за исключением английского и китайского текста), используя Google-переводчик, результаты получатся идентичными на 95%, указали исследователи. По их мнению, создатели WannaCry использовали текст на английском, как шаблон для перевода на другие языки, кроме китайского. Хотя англоязычная версия демонстрирует хорошее знание английского, некоторые ошибки позволяют предположить, что текст был написан не нативным носителем языка.
С другой стороны, WannaCry использует уведомления на упрощенном и традиционном китайском. Обе версии отличаются по объему и формату от англоязычного варианта и явно написаны человеком, знакомым с нюансами китайского языка. Некоторые опечатки в словах свидетельствуют о том, что текст вводился именно на китайском, а не был переведен через online-переводчик. Кроме того, в тексте используются термины и слова, характерные для разных регионов Китая. Например, слово 礼拜 («неделя») чаще используется в Южном Китае, а 杀毒软件 («антивирус») - в Центральном.
Напомним, ранее специалисты Symantec и «Лаборатория Касперского» предположили, что к атакам WannaCry могут быть причастны хакеры, связанные с Северной Кореей.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Луценко: вижу себя генпрокурором еще приблизительно полгода
|Конгресс США не поддержит сокращение финансовой помощи Украине - сенатор Шахин
|Курс доллара на межбанке пошел в рост, после возмещения НДС на 6,1 млрд. грн.
|"Блокада-2": Когда Семенченко призовет взорвать украинскую ГТС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Создателем шифровальщика WannaCry может быть китаец
|BMW остановила разработку третьей i-модели
|Компанию General Motors обвинили в массовых нарушениях экологических норм
|Роботы стали парковщиками в аэропорту Парижа
|Фаблет Xiaomi Mi Max 2 представлен официально: камера от Mi6, экран 6,44” и батарея на 5300 мА·ч
|В Сеть попали фотографии новой BMW 8-series
Это интересно
|Рейтинг небезопасных устройств Интернета вещей возглавили роутеры
|Lotus перейдет под управление китайских владельцев Volvo
|Ущерб, нанесенный вирусом-вымогателем WannaCry, оценен в $1 млрд
|Джон Макафи анонсировал расширение бизнеса по майнингу биткоинов
|В Дубае заступает на службу первый робот-полицейский
|Google намерен следить за покупками своих пользователей оффлайн
|Названы страны с лучшей системой здравоохранения