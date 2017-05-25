Роботы стали парковщиками в аэропорту Парижа

Французская компания Stanley Robotics оснастила парковки парижского аэропорта «Шарль-де-Голль» специальными роботами-парковщиками. Они могут самостоятельно забирать машины на въезде на стояку и возвращать их по прилету владельца.

Робот получил имя Stan. Как отмечают в Stanley Robotics, он может транспортировать по парковке любые типы автомобилей. Для того чтобы воспользоваться его услугами, нужно припарковать автомобиль в специальном боксе на въезде на стояку, подтвердить желание припарковаться, нажав на кнопку на терминале, и Stan приедет и заберет автомобиль.





В Stanley Robotics добавили робот-парковщик умеет использовать пространство рациональнее, чем обычные водители, потому что ставит автомобили плотнее друг к другу. За счет этого вместимость одной стоянки может вырасти на 50 процентов без внесения дополнительных изменений в ее конструкцию.

Роботы-парковщики использовались и прежде. Их разрабатывает, например, американская фирма Robotic Parking Systems. В 2006 году одна из ее роботизированных парковок в США отказалась выдавать автомобили из-за того, что местные власти просрочили оплату разрешения на пользование программным обеспечением для стоянки.