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Роботы стали парковщиками в аэропорту Парижа
17:36 25.05.2017 |
Французская компания Stanley Robotics оснастила парковки парижского аэропорта «Шарль-де-Голль» специальными роботами-парковщиками. Они могут самостоятельно забирать машины на въезде на стояку и возвращать их по прилету владельца.
Робот получил имя Stan. Как отмечают в Stanley Robotics, он может транспортировать по парковке любые типы автомобилей. Для того чтобы воспользоваться его услугами, нужно припарковать автомобиль в специальном боксе на въезде на стояку, подтвердить желание припарковаться, нажав на кнопку на терминале, и Stan приедет и заберет автомобиль.
В Stanley Robotics добавили робот-парковщик умеет использовать пространство рациональнее, чем обычные водители, потому что ставит автомобили плотнее друг к другу. За счет этого вместимость одной стоянки может вырасти на 50 процентов без внесения дополнительных изменений в ее конструкцию.
Роботы-парковщики использовались и прежде. Их разрабатывает, например, американская фирма Robotic Parking Systems. В 2006 году одна из ее роботизированных парковок в США отказалась выдавать автомобили из-за того, что местные власти просрочили оплату разрешения на пользование программным обеспечением для стоянки.
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