Фаблет Xiaomi Mi Max 2 представлен официально: камера от Mi6, экран 6,44” и батарея на 5300 мА·ч

Xiaomi подготовила к релизу фаблет Mi Max 2, который покажется интересным вариантом прежде всего сторонникам технического минимализма в смартфонах. Модель Mi Max 2 - это устройство для тех, кто не желает платить за сомнительного рода функциональное изобилие, которое на деле оказывается редко востребованным при повседневной эксплуатации. Зато Mi Max 2 понравится тем, кто рассматривает смартфон как долгоиграющее устройство для веб-сёрфинга, звонков, запуска офисного пакета приложений и наиболее популярных мультимедийных опций.





Xiaomi Mi Max 2 не оснастили ни загнутым дисплеем для достижения безрамочного эффекта, ни сдвоенной камерой. Фаблет даже сохранил архаичный, как его называют многие пользователи, 3,5-мм аудиоразъём.

За умеренную цену китайские разработчики предлагают всем поклонникам бренда:

* яркий и красочный 6,44-дюймовый экран с разрешением 1920 × 1080 точек;

* актуальный по современным меркам восьмиядерный процессор Snapdragon 625;

* 4 Гбайт оперативной памяти;

* флеш-накопители объёмом 64 Гбайт/128 Гбайт в зависимости от выбранной версии;

* тыльную 12-Мп камеру на базе сенсора IMX386 (аналогичный установлен во флагманском Mi6) с двойной LED-вспышкой и фазовым автофокусом;

* 5-Мп фронтальный модуль;

* аккумуляторную батарею ёмкостью 5300 мА·ч с возможностью быстрой зарядки по стандарту QC 3.0;

* стереодинамики, чего некоторым пользователям не хватало в первом Mi Max;

* интерфейс USB Type-C;

* сканер отпечатка пальца на обратной стороне смартфона.

Об аккумуляторе и его особенностях в Xiaomi Mi Max 2 стоит поговорить отдельно. По предварительным сведениям смартфон может взять на себя функцию резервного источника питания для подзарядки сторонних гаджетов, о чём свидетельствует изображение ниже с подписью его автора. Сам производитель в рекламном видео о такой возможности не упомянул, что вовсе не означает её отсутствие.

Зато не забыли в Xiaomi похвастаться сделанными замерами автономности устройства, которые благодаря батарее на 5300 мА·ч действительно радуют. Полного заряда Mi Max 2 хватит на:

* 18 часов при просмотре видео;

* 9 часов за игровым контентом;

* 21 час активной работы с браузером;

* 57 часов разговоров в сотовой сети;

* 10 дней непрерывного фонового воспроизведения аудио при отключенном дисплее.

В продаже гигантский фаблет Xiaomi Mi Max 2 появится уже первого июня. Стоимость модификации с 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт встроенной памяти составит примерно $248, а за версию со 128-Гбайт накопителем попросят ~$291.