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Фаблет Xiaomi Mi Max 2 представлен официально: камера от Mi6, экран 6,44” и батарея на 5300 мА·ч
16:51 25.05.2017 |
Xiaomi подготовила к релизу фаблет Mi Max 2, который покажется интересным вариантом прежде всего сторонникам технического минимализма в смартфонах. Модель Mi Max 2 - это устройство для тех, кто не желает платить за сомнительного рода функциональное изобилие, которое на деле оказывается редко востребованным при повседневной эксплуатации. Зато Mi Max 2 понравится тем, кто рассматривает смартфон как долгоиграющее устройство для веб-сёрфинга, звонков, запуска офисного пакета приложений и наиболее популярных мультимедийных опций.
Xiaomi Mi Max 2 не оснастили ни загнутым дисплеем для достижения безрамочного эффекта, ни сдвоенной камерой. Фаблет даже сохранил архаичный, как его называют многие пользователи, 3,5-мм аудиоразъём.
За умеренную цену китайские разработчики предлагают всем поклонникам бренда:
* яркий и красочный 6,44-дюймовый экран с разрешением 1920 × 1080 точек;
* актуальный по современным меркам восьмиядерный процессор Snapdragon 625;
* 4 Гбайт оперативной памяти;
* флеш-накопители объёмом 64 Гбайт/128 Гбайт в зависимости от выбранной версии;
* тыльную 12-Мп камеру на базе сенсора IMX386 (аналогичный установлен во флагманском Mi6) с двойной LED-вспышкой и фазовым автофокусом;
* 5-Мп фронтальный модуль;
* аккумуляторную батарею ёмкостью 5300 мА·ч с возможностью быстрой зарядки по стандарту QC 3.0;
* стереодинамики, чего некоторым пользователям не хватало в первом Mi Max;
* интерфейс USB Type-C;
* сканер отпечатка пальца на обратной стороне смартфона.
Об аккумуляторе и его особенностях в Xiaomi Mi Max 2 стоит поговорить отдельно. По предварительным сведениям смартфон может взять на себя функцию резервного источника питания для подзарядки сторонних гаджетов, о чём свидетельствует изображение ниже с подписью его автора. Сам производитель в рекламном видео о такой возможности не упомянул, что вовсе не означает её отсутствие.
Зато не забыли в Xiaomi похвастаться сделанными замерами автономности устройства, которые благодаря батарее на 5300 мА·ч действительно радуют. Полного заряда Mi Max 2 хватит на:
* 18 часов при просмотре видео;
* 9 часов за игровым контентом;
* 21 час активной работы с браузером;
* 57 часов разговоров в сотовой сети;
* 10 дней непрерывного фонового воспроизведения аудио при отключенном дисплее.
В продаже гигантский фаблет Xiaomi Mi Max 2 появится уже первого июня. Стоимость модификации с 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт встроенной памяти составит примерно $248, а за версию со 128-Гбайт накопителем попросят ~$291.
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