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Рейтинг небезопасных устройств Интернета вещей возглавили роутеры
10:34 25.05.2017 |
Компания Positive Technologies составила рейтинг небезопасных устройств Интернета вещей, которые уже сейчас используются многими людьми по всему миру.
Список возглавляют роутеры. Эксперты отмечают, что возраст прошивки на среднестатистическом домашнем маршрутизаторе составляет 3-4 года. Это примерно соответствует возрасту самого устройства. Иными словами, пользователи не заботятся о безопасности сетевого оборудования. Так, пароли примерно 15 из 100 роутеров никогда не менялись с установок по умолчанию.
"Серебро" досталось камерам и видеорегистраторам (DVR). В настоящее время злоумышленники могут потенциально получить доступ более чем к 3,5 млн камер по всему миру. По оценкам, около 90 % всех DVR-камер, которые используются для видеонаблюдения предприятиями малого и среднего бизнеса, содержат те или иные уязвимости и могут быть взломаны.
Замыкают тройку навигаторы. Эти устройства, широко применяющиеся в повседневной жизни, уязвимы к разнообразным атакам, включая подмену сигнала.
Далее в рейтинге значатся средства беспроводного управления. Компьютерные мыши и клавиатуры с радиоинтерфейсом и USB-трансивером зачастую плохо защищены от взлома. Причём, как отмечает Positive Technologies, собрать набор для проведения атаки можно всего за 300 рублей, а вестись она может с расстояния до 1 км. Злоумышленники могут перехватить пароли, платёжные реквизиты, персональные данные и другую важную информацию.
На пятой строке расположились всевозможные датчики (электричество, вода, сигнализация). Обойдя авторизацию, злоумышленник может удалённо поменять параметры системы, спровоцировав сбои, ложные срабатывания и даже аварии.
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