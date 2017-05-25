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Ущерб, нанесенный вирусом-вымогателем WannaCry, оценен в $1 млрд
09:55 25.05.2017 |
Кибератака с использованием вируса WannaCry за 4 дня могла нанести ущерб в размере $1 млрд, приводит портал McClatchy мнение главного исполнительного директора компании KnowBe4 Стью Сьювермана. С 12 мая вирус заразил 200 000-300 000 компьютеров как минимум в 150 странах мира. Американские эксперты не исключают, что атаки могут повториться.
Ущерб включает в себя массовые простои, вызванные крупными организациями по всему миру, потерю данных, снижение производительности, перерывы в работе, судебные расследования, ущерб репутации и другие факторы, говорится в сообщении компании.
При этом сами хакеры заработали намного меньше. За нейтрализацию вируса, зашифровывающего жесткие диски компьютеров, хакеры требовали минимум $300. Пока они получили всего 302 платежа на общую сумму $126 742.
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