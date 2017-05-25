Джон Макафи анонсировал расширение бизнеса по майнингу биткоинов

Предприниматель Джон Макафи, глава MGT Capital Investments и создатель одноименного антивируса McAfee Securit, заявил о том, что выведет MGT в прибыль за счет майнинга биткоинов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы, безусловно, станем прибыльными до конца года. Благодаря майнингу биткоинов мы получим опыт и знания для того, чтобы применять блокчейн в наших продуктах, связанных с кибербезопасностью», - заявил Макафи.

В настоящее время MGT владеет венчурной фирмой по майнингу биткоина. Ее мощности находятся в горных районах штата Вашингтон, а ее основными работиками вляются двое служащих, поддерживающих заданную температуру в серверной.

В MGT также заявили, что получили финансирование от китайской компании Bitmain Technologies на покупку тысячи компьютеров для майнинга. В компании рассчитывают генерировать не менее 225 биткоинов в месяц против 100 биткоинов сейчас. На момент написания новости биткоин стоит выше $2500. В прошлом году проект по майнингу биткоинов принес MGT $312 млн за три месяца, при этом убытки за этот период составили $5,89 млн.

«Неважно, сколько будут кричать и жаловаться правительства и регуляторы, но в мире будет общий стандарт альтернативных валют», - заявил Макафи. «По-видимому, это будет биткоин. Он не может быть пузырем», - заключи Макафи.

