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Джон Макафи анонсировал расширение бизнеса по майнингу биткоинов
07:56 25.05.2017 |
Предприниматель Джон Макафи, глава MGT Capital Investments и создатель одноименного антивируса McAfee Securit, заявил о том, что выведет MGT в прибыль за счет майнинга биткоинов. Об этом сообщает Bloomberg.
«Мы, безусловно, станем прибыльными до конца года. Благодаря майнингу биткоинов мы получим опыт и знания для того, чтобы применять блокчейн в наших продуктах, связанных с кибербезопасностью», - заявил Макафи.
В настоящее время MGT владеет венчурной фирмой по майнингу биткоина. Ее мощности находятся в горных районах штата Вашингтон, а ее основными работиками вляются двое служащих, поддерживающих заданную температуру в серверной.
В MGT также заявили, что получили финансирование от китайской компании Bitmain Technologies на покупку тысячи компьютеров для майнинга. В компании рассчитывают генерировать не менее 225 биткоинов в месяц против 100 биткоинов сейчас. На момент написания новости биткоин стоит выше $2500. В прошлом году проект по майнингу биткоинов принес MGT $312 млн за три месяца, при этом убытки за этот период составили $5,89 млн.
«Неважно, сколько будут кричать и жаловаться правительства и регуляторы, но в мире будет общий стандарт альтернативных валют», - заявил Макафи. «По-видимому, это будет биткоин. Он не может быть пузырем», - заключи Макафи.
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