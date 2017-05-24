Финансовые новости
- |
- 24.05.17
- |
- 15:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Microsoft оценила новый Surface Pro без стилуса и клавиатуры в $800
11:50 24.05.2017 |
Компания Microsoft анонсировала обновленную линейку гибрида ноутбука и планшета Surface Pro. Производитель избавился от цифровых индексов в названии - теперь это просто Surface Pro на седьмом поколении процессоров Intel Kaby Lake с увеличенной на 50% автономностью. По заявлению производителя, до 13,5 часа.
Модели Surface Pro с Core m3 (Intel HD Graphics 615) и Core i5 (Intel HD Graphics 620) будут лишены активного охлаждения вентилятором. Воздушное охлаждение предусмотрено только в топовой модели с Intel Core i7 (Intel HD Graphics 640). «Это не только перемены в процессоре, но и интеграция SSD в материнскую плату. Это фундаментальная перемена в архитектуре, которую мы реализовали в Windows и Surface. Устройство легче предыдущего поколения и более производительно без вентилятора», - заявил в комментарии The Verge Панос Панай, глава разработки Surface. Он утверждает, что гибрид можно будет закрывать и открывать без полного отключения и улучшенный режим сна практически никак не скажется на времени жизни батареи.
Внешний вид Surface Pro не сильно изменился. Обращают на себя внимание разве что скругленные края. Поменялся шарнирный механизм: теперь Surface Pro откидывается на те же 165 градусов, как и Surface Studio. Добавлена поддержка контроллера Surface Dial - высокотехнологичной шайбы, которая позволяет взаимодействовать с дисплеем. Шайба на старте продаж оценивалась в $100 и была сориентирована на профессионалов, работающих с графикой.
Surface Pen стала отдельным девайсом, который больше не поставляется в коробке. Его придется докупать отдельно за $100. Новая функциональность этого стилуса будет совместима только с новым поколением гибридов. Речь идет о повышении точности при рисовании и затенении при наклоне ручки. Уровень чувствительности давления повышен до 4096.
В оформлении клавиатур используется материал алькантара - искусственная замша. Такие пристегивающиеся клавиатуры обойдутся покупателю в $159, традиционная - в $129.
Диагональ экрана равна 12,3 дюймам, а разрешение составляет 2736x1824 пикселей. На корпусе Surface Pro нет порта USB-C, а только Surface-коннектор, USB 3.0, разъем для карт памяти microSD и mini DisplayPort. Основная камера - 8 Мп, фронтальная - 5 Мп. Среди поддержки беспроводных стандартов связи значится LTE через microSIM. Стоимость этой модификации озвучена не была.
Сегодня в 26 странах стартует предзаказ на Surface Pro по цене от $800 без стилуса и клавиатуры, но с 128 ГБ SSD, 4 ГБ оперативной памяти и процессором Core m3. Самый дорогой гибрид с 1 ТБ SSD, 16 ГБ оперативной памяти и Core i7 оценили в $2700. Доставка начнется с 15 июня.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин одобрил реструктуризацию ОВГЗ на 229 млрд гривен в портфеле НБУ
ТОП-НОВОСТИ
|Луценко - депутатам: создать Антикоррупционный суд как палату существующего суда быстрее и эффективнее
|Матиос заявил о задержании "смотрящего" за бизнесом Курченко
|Генпрокурор назвал трех "китов" современной коррупции в Украине
|Нардеп Вилкул лично организовывал "титушек" к 9 мая в Днепре – Луценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Microsoft оценила новый Surface Pro без стилуса и клавиатуры в $800
|Стартапы стали чаще устраивать ICO
|WSJ: Uber выплатит своим водителям в Нью-Йорке компенсацию в размере $45 млн
|Власти США подали иск против Fiat Chrysler в связи с дизельным скандалом
|В помещениях компании Daimler в Германии прошли обыски
|Huawei представила гибридный Windows-планшет MateBook E и ноутбуки MateBook X и D
|Подразделение Alibaba планирует выпустить 1 млн смарт-грузовиков
Это интересно
|Fiat на 40 процентов обновил компактвэн 500L
|В США украинский хакер приговорен к 2,5 года тюрьмы
|Мобильный телефон Vertu Signature Cobra Limited Edition стоимостью $360 000 доставят покупателю вертолетом
|Купленный за 10 фунтов бриллиант оказался редчайшим сокровищем
|Джим Хэкетт назначен исполнительным директором Ford
|11 ошибок начинающего миллионера
|Qualcomm продемонстрировала работу технологии зарядки электромобиля в движении