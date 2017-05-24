Microsoft оценила новый Surface Pro без стилуса и клавиатуры в $800

Компания Microsoft анонсировала обновленную линейку гибрида ноутбука и планшета Surface Pro. Производитель избавился от цифровых индексов в названии - теперь это просто Surface Pro на седьмом поколении процессоров Intel Kaby Lake с увеличенной на 50% автономностью. По заявлению производителя, до 13,5 часа.

Модели Surface Pro с Core m3 (Intel HD Graphics 615) и Core i5 (Intel HD Graphics 620) будут лишены активного охлаждения вентилятором. Воздушное охлаждение предусмотрено только в топовой модели с Intel Core i7 (Intel HD Graphics 640). «Это не только перемены в процессоре, но и интеграция SSD в материнскую плату. Это фундаментальная перемена в архитектуре, которую мы реализовали в Windows и Surface. Устройство легче предыдущего поколения и более производительно без вентилятора», - заявил в комментарии The Verge Панос Панай, глава разработки Surface. Он утверждает, что гибрид можно будет закрывать и открывать без полного отключения и улучшенный режим сна практически никак не скажется на времени жизни батареи.

Внешний вид Surface Pro не сильно изменился. Обращают на себя внимание разве что скругленные края. Поменялся шарнирный механизм: теперь Surface Pro откидывается на те же 165 градусов, как и Surface Studio. Добавлена поддержка контроллера Surface Dial - высокотехнологичной шайбы, которая позволяет взаимодействовать с дисплеем. Шайба на старте продаж оценивалась в $100 и была сориентирована на профессионалов, работающих с графикой.





Surface Pen стала отдельным девайсом, который больше не поставляется в коробке. Его придется докупать отдельно за $100. Новая функциональность этого стилуса будет совместима только с новым поколением гибридов. Речь идет о повышении точности при рисовании и затенении при наклоне ручки. Уровень чувствительности давления повышен до 4096.

В оформлении клавиатур используется материал алькантара - искусственная замша. Такие пристегивающиеся клавиатуры обойдутся покупателю в $159, традиционная - в $129.

Диагональ экрана равна 12,3 дюймам, а разрешение составляет 2736x1824 пикселей. На корпусе Surface Pro нет порта USB-C, а только Surface-коннектор, USB 3.0, разъем для карт памяти microSD и mini DisplayPort. Основная камера - 8 Мп, фронтальная - 5 Мп. Среди поддержки беспроводных стандартов связи значится LTE через microSIM. Стоимость этой модификации озвучена не была.

Сегодня в 26 странах стартует предзаказ на Surface Pro по цене от $800 без стилуса и клавиатуры, но с 128 ГБ SSD, 4 ГБ оперативной памяти и процессором Core m3. Самый дорогой гибрид с 1 ТБ SSD, 16 ГБ оперативной памяти и Core i7 оценили в $2700. Доставка начнется с 15 июня.