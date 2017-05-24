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Huawei представила гибридный Windows-планшет MateBook E и ноутбуки MateBook X и D
23:35 23.05.2017 |
Планшет Huawei MateBook E должен составить конкуренцию представителям Surface-серии от Microsoft, поэтому разработчики сделали акцент на компромисс между длительностью автономного функционирования и быстродействием гаджета. В основе 12-дюймового MateBook лежит сенсорный дисплей с разрешающей способностью 2160 × 1440 пикселей, а «сердцем» китайской новинки выступают процессоры Intel Core m3-7Y30 или более производительный чип Intel Core i5-7Y54. Планшет предлагается на выбор с 4/8 Гбайт оперативной памяти, а также SSD-накопителями ёмкостью 128/256/512 Гбайт.
На фронтальной панели Huawei MateBook E разместилась единственная камера, разрешение которой составляет 5 Мп. Стандартный набор беспроводных модулей - Bluetooth версии 4.1 и двухдиапазонный Wi-Fi 802.12 a/b/g/ac - дополняются интерфейсом USB Type-C и подключаемой клавиатурой Folio без цифрового блока. Вместе с клавиатурным модулем масса планшета составляет 1,1 кг, а без него - 640 г.
За автономность Huawei MateBook E отвечает аккумуляторная батарея на 4430 мА·ч, гарантирующая до девяти часов непрерывного просмотра видео на планшете при яркости дисплея на 50 %. Базовая модификация MateBook E с процессором m3-7Y30/4 Гбайт ОЗУ/128 Гбайт SSD обойдётся в €1000. Версия с Core i5-7Y54/4 Гбайт ОЗУ/256 Гбайт SSD, а также с Core i5-7Y54/8 Гбайт ОЗУ/256 Гбайт SSD «потянут» уже на €1200 и €1300 соответственно.
Модель Huawei MateBook X позиционируется разработчиками в качестве Windows-ответа MacBook Air от Apple, поэтому «начинка» данного ультрабука превосходит планшетное «железо» MateBook E и предлагает более широкий спектр взаимодействия с устройством.
В спецификации к MateBook X заявлены:
* 13-дюймовая матрица с соотношением сторон 3:2 и разрешением 2160 × 1440 точек;
* процессоры Intel Core i5-7200U или i7-7500U, в тандеме с которыми выступают 4 или 8 Гбайт ОЗУ;
* SSD-накопители объёмом 128 Гбайт (В США недоступен), 256 Гбайт и 512 Гбайт;
* два USB Type-C;
* 1-Мп фронтальная камера;
* аккумулятор ёмкостью 5449 мА·ч, обеспечивающий до 10 часов автономной работы в режиме просмотра видео при 50 % яркости экрана;
* масса устройства ~1,05 кг.
Huawei MateBook D представляет собой ноутбук, ориентированный для настольного использования, но с хорошим потенциалом для исполнения роли мобильного рабочего инструмента и широким выбором комплектующих под каждый конкретный случай/бюджет. Huawei MateBook D, как и MateBook X, не имеет сенсорного дисплея и съёмной клавиатуры. Зато конфигурация здесь куда богаче и интереснее обоих предшественников.
Huawei MateBook D оснащается IPS-дисплеем с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920 × 1080 точек. Базой для лэптопа служат процессоры Intel Kaby Lake - чип Core i5 и i7. Их могут дополнить от 4 Гбайт до 16 Гбайт ОЗУ, а в качестве одной из вспомогательных опций для ноутбука выступает дискретный графический ускоритель NVIDIA GeForce 940MX. Среди доступных на сайте Huawei комплектаций MateBook D возможны следующие варианты:
* 4 Гбайт ОЗУ/500 Гбайт HDD;
* 4 Гбайт ОЗУ/128 Гбайт SSD + 500 Гбайт HDD;
* 8 Гбайт ОЗУ/128 Гбайт SSD + 500 Гбайт HDD;
* 8 Гбайт ОЗУ/1 Тбайт HDD;
* 8 Гбайт ОЗУ/256 Гбайт SSD;
* 8 Гбайт ОЗУ/128 Гбайт SSD + 1 Тбайт HDD;
* 16 Гбайт ОЗУ/128 Гбайт SSD + 1 Тбайт HDD.
Цена на MateBook D с Core i5/8 Гбайт ОЗУ и 1-Тбайт составляет €800, а за аналогичную версию, но с i7 «на борту» придётся выложить не менее €1000.
Напомним, что все три новинки поставляются с предустановленной операционной системой Windows 10 Signature Edition.
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