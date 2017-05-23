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В США украинский хакер приговорен к 2,5 года тюрьмы
11:33 23.05.2017 |
Гражданин Украины Вадим Ермолович, признавший себя виновным в сговоре с целью мошенничества в интернете, приговорен в США к 30 месяцам тюрьмы. О приговоре, который вынесла окружной судья Ньюарка (штат Нью-Джерси) Мадлен Кокс Арлео, объявил исполняющий обязанности федерального прокурора в данном штате Уильям Фитцпатрик.
"29-летний Вадим Ермолович из Киева, Украина, ранее признал себя виновным по трем пунктам: сговоре с целью совершения электронного мошенничества, сговоре с целью взлома компьютеров и хищении персональных данных с отягчающими обстоятельствами", - говорится в сообщении федеральной прокуратуры Нью-Джерси.
Ермолович входил группу хакеров, которые получили несанкционированный доступ к данным ряда крупных компаний и похищали их заявления для прессы до официальной публикации. На основе информации, которая приводилась в этих документах, они совершали сделки по продаже и покупке ценных бумаг. Как заверяют власти США, подозреваемые похитили более 150 тыс. пресс-релизов. В результате этой незаконной деятельности они получили около $100 млн.
Пятью непосредственными сообщниками Ермоловича названы граждане Украины Иван Турчинов, Александр Еременко и Павел Дубовой, а также жители американского штата Джорджия Аркадий Дубовой и Игорь Дубовой. Последние два человека признали себя виновными в январе и феврале 2016 года.
Всего по данному делу проходят более 40 хакеров и трейдеров, которые, по данным властей США, взломали сервисы агентств PRNewswire и Business Wire. По утверждению прокуратуры, злоумышленники на протяжении пяти лет использовали краденные данные, которые передавались трейдерам через сообщников на Украине, Мальте и на Кипре.
Ермолович был арестован в ноябре 2014 года. Прокуратура требовала для него до 20 лет тюрьмы.
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