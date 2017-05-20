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BlackBerry поможет защитить "умные" автомобили от кибератак
21:00 19.05.2017 |
Компания BlackBerry, по сообщению Reuters, разрабатывает специализированное решение, которое поможет в обеспечении безопасности «умных» автомобилей с подключением к Интернету.
Источником информации о новой инициативе BlackBerry стали аналитики Macquarie. Утверждается, что в тестировании продукта участвуют как минимум две компании - Aston Martin и Range Rover, правда, ни одна из них эти сведения не подтвердила.
Предполагается, что система BlackBerry сможет осуществлять сканирование подключённых автомобилей на предмет наличия уязвимостей в бортовом ПО и слабых мест в защите. В случае обнаружения серьёзных проблем водителю будет предложено отказаться от поездок до их устранения. Система также сможет доставлять обновления на автомобили, находящиеся в состоянии покоя.
По оценкам, новый сервис сможет приносить BlackBerry приблизительно $10 в месяц в расчёте на один автомобиль. Система может заработать на коммерческой основе уже в начале следующего года.
Компания Gemalto отмечает, что в случае подключённых к Сети автомобилей, а также в случае автономных машин риски безопасности весьма разнообразны. Речь может идти и о хищении пользовательских данных, и об отключении транспортных средств, и о захвате отдельных автомобилей или атаках на целый автопарк. Более того, злоумышленники могут перехватывать управление автомобилем, что грозит трагичными последствиями.
Поэтому задача обеспечения безопасности имеет первостепенное значение для ускорения внедрения новых технологий и является критически важной для успеха концепции подключённых к Сети машин.
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