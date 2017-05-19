Финансовые новости
- |
- 19.05.17
- |
- 17:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Война с КНДР грозит подорожанием смартфонов
11:56 19.05.2017 |
Южная Корея является одним из крупнейших в мире производителей электроники, и если между ней и КНДР разразится вооруженный конфликт, то это приведет к подорожанию такой продукции, в том числе и смартфонов, ввиду сокращения предложения на рынке.
Потенциальная война США и их союзников против КНДР может привести к подорожанию смартфонов из-за того, что Южная Корея, которая является одним из крупнейших в мире производителей электроники, скорее всего, станет одной из стран, которые в первую очередь окажутся под прицелом армии КНДР. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование консалтинговой компании Capital Economics.
Ранее о возможном конфликте с КНДР говорил президент США Дональд Трамп. В конце апреля он заявил о возможности «крупномасштабного конфликта» с Северной Кореей и что Белый дом рассматривает все варианты ответа на военную угрозу со стороны Пхеньяна. В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ добавил, что международному сообществу следует предпринять «ответные действия» в ответ на ракетные испытания в КНДР.
В случае начала вооруженного конфликта на Корейском полуострове негативное влияние почувствует на себе и мировая торговля, учитывая потенциальное участие США в конфликте, а также обширные торговые связи Южной Кореи, которая является родиной таких крупных международных компаний, как Samsung Electronics.
Подорожание смартфонов
Южная Корея является четвертым крупнейшим производителем электроники в мире, если считать на основе добавленной стоимости. На нее также приходится чуть более 6% от всего мирового производства, отмечают в Capital Economics. «Даже относительно недолгий конфликт причинит катастрофический урон южнокорейской экономике», - следует из доклада, и что, скорее всего, КНДР нанесет удары и по производственным предприятиям страны.
Если во время войны с Северной Кореей пострадают южнокорейские производители смартфонов и компонентов к ним, компании займутся поиском других поставщиков, однако сегодня глобальная экономика не может предоставить альтернативу, которая могла бы в достаточной степени компенсировать прекращение или резкое сокращение поставок электроники и компонентов из Южной Кореи.
В результате многие предприятия будут вынуждены остановить производство, что в результате приведет к резкому подорожанию разных видов электроники, особенно смартфонов, отмечается в исследовании консалтинговой компании. Но это еще не все, подорожание электроники, в свою очередь, ударит по странам с развитой экономикой.
«Затраты СЩА на электронику, включая смартфоны, камеры, планшеты и компьютеры - это примерно 1% от инфляции. Если война с КНДР приведет к удвоению этих предметов, инфляция в США может ускориться на 1 п. п.», - предупреждают аналитики.
Другие промышленные страны могут также столкнуться с аналогичными последствиями, в результате это приведет к снижению покупательной способности населения, и сокращение объема розничных продаж может вынудить центробанки к повышению ключевых ставок.
Угроза глобальной торговле
В международном плане наибольший вред от войны на Корейском полуострове может понести глобальная торговля из-за того, что Южная Корея глубоко интегрирована в региональные и глобальные производственные и логистические цепочки, продолжают аналитики Capital Economics.
Проблема в том, что девять из десяти крупнейших грузовых портов расположены в Азии, включая южнокорейский портовый город Пусан. Таким образом, даже те страны, которые не имеют отношениея к вооруженному конфликту, могут быть затронуты войной по мере того, как перевозить грузы по региону станет попросту опасно.
Если в результате войны ВВП Южной Кореи упадет на 50%, это приведет к снижению глобального ВВП на 1 процентный пункт, отмечают в консалтинговой компании. Война также может привести к росту задолженности США, которая и так уже составляет 75% от ВВП. Это объясняется тем, что после окончания войны, которая, скорее всего, продлится несколько месяцев, США будут принимать участие в реконструкции Кореи.
«Если затраты США на реконструкцию Южной Кореи будут пропорциональны тем, что Вашингтон потратил на реконструкцию Ирака и Афганистана, это приведет к увеличению национального долга дополнительно на 30% ВВП», - предупредили аналитики.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Биатлон по-натовски. Почему предпоследнее место в Tank Challenge — это победа
|Зачем "еврооптимист" Лещенко защищает российский бизнес
|К чему может привести обострение под Песками
|Украина ввела антидемпинговые пошлины на российские удобрения
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|За картину Жана-Мишеля Баския заплатили 110 млн долларов
|Война с КНДР грозит подорожанием смартфонов
|SpaceX отправит на орбиту кремированные останки людей
|Skoda представила новую модель - компактный кроссовер Karoq
|Как стать богатым? 7 советов от миллионеров
|Способное предотвратить атаки WannaCry обновление для Windows XP было готово еще в феврале
Это интересно
|Volvo начала испытания беспилотных мусоровозов
|Названы самые красивые банкноты 2016 года
|Fiat показал замену Punto
|Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро за сокрытие информации по сделке с WhatsApp
|Что хорошего может быть в том, чтобы во всеуслышание заявлять о своих самых ужасных провалах и промахах?
|В Гонконге продали самый дорогой участок земли в мире
|Флагманский смартфон HTC U11 представлен официально: Android 7.1, многослойный стеклянный корпус и передовая камера