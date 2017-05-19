Война с КНДР грозит подорожанием смартфонов

Южная Корея является одним из крупнейших в мире производителей электроники, и если между ней и КНДР разразится вооруженный конфликт, то это приведет к подорожанию такой продукции, в том числе и смартфонов, ввиду сокращения предложения на рынке.

Потенциальная война США и их союзников против КНДР может привести к подорожанию смартфонов из-за того, что Южная Корея, которая является одним из крупнейших в мире производителей электроники, скорее всего, станет одной из стран, которые в первую очередь окажутся под прицелом армии КНДР. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование консалтинговой компании Capital Economics.

Ранее о возможном конфликте с КНДР говорил президент США Дональд Трамп. В конце апреля он заявил о возможности «крупномасштабного конфликта» с Северной Кореей и что Белый дом рассматривает все варианты ответа на военную угрозу со стороны Пхеньяна. В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ добавил, что международному сообществу следует предпринять «ответные действия» в ответ на ракетные испытания в КНДР.

В случае начала вооруженного конфликта на Корейском полуострове негативное влияние почувствует на себе и мировая торговля, учитывая потенциальное участие США в конфликте, а также обширные торговые связи Южной Кореи, которая является родиной таких крупных международных компаний, как Samsung Electronics.

Подорожание смартфонов

Южная Корея является четвертым крупнейшим производителем электроники в мире, если считать на основе добавленной стоимости. На нее также приходится чуть более 6% от всего мирового производства, отмечают в Capital Economics. «Даже относительно недолгий конфликт причинит катастрофический урон южнокорейской экономике», - следует из доклада, и что, скорее всего, КНДР нанесет удары и по производственным предприятиям страны.

Если во время войны с Северной Кореей пострадают южнокорейские производители смартфонов и компонентов к ним, компании займутся поиском других поставщиков, однако сегодня глобальная экономика не может предоставить альтернативу, которая могла бы в достаточной степени компенсировать прекращение или резкое сокращение поставок электроники и компонентов из Южной Кореи.

В результате многие предприятия будут вынуждены остановить производство, что в результате приведет к резкому подорожанию разных видов электроники, особенно смартфонов, отмечается в исследовании консалтинговой компании. Но это еще не все, подорожание электроники, в свою очередь, ударит по странам с развитой экономикой.

«Затраты СЩА на электронику, включая смартфоны, камеры, планшеты и компьютеры - это примерно 1% от инфляции. Если война с КНДР приведет к удвоению этих предметов, инфляция в США может ускориться на 1 п. п.», - предупреждают аналитики.

Другие промышленные страны могут также столкнуться с аналогичными последствиями, в результате это приведет к снижению покупательной способности населения, и сокращение объема розничных продаж может вынудить центробанки к повышению ключевых ставок.

Угроза глобальной торговле

В международном плане наибольший вред от войны на Корейском полуострове может понести глобальная торговля из-за того, что Южная Корея глубоко интегрирована в региональные и глобальные производственные и логистические цепочки, продолжают аналитики Capital Economics.

Проблема в том, что девять из десяти крупнейших грузовых портов расположены в Азии, включая южнокорейский портовый город Пусан. Таким образом, даже те страны, которые не имеют отношениея к вооруженному конфликту, могут быть затронуты войной по мере того, как перевозить грузы по региону станет попросту опасно.

Если в результате войны ВВП Южной Кореи упадет на 50%, это приведет к снижению глобального ВВП на 1 процентный пункт, отмечают в консалтинговой компании. Война также может привести к росту задолженности США, которая и так уже составляет 75% от ВВП. Это объясняется тем, что после окончания войны, которая, скорее всего, продлится несколько месяцев, США будут принимать участие в реконструкции Кореи.

«Если затраты США на реконструкцию Южной Кореи будут пропорциональны тем, что Вашингтон потратил на реконструкцию Ирака и Афганистана, это приведет к увеличению национального долга дополнительно на 30% ВВП», - предупредили аналитики.