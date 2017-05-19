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Способное предотвратить атаки WannaCry обновление для Windows XP было готово еще в феврале
22:16 18.05.2017 |
Мир восстанавливается после глобальной кибератаки с использованием вымогательского ПО WannaCry, и Microsoft получает в свой адрес благодарность от пользователей за выпуск обновлений для больше не поддерживаемых ОС.
Напомним, патч для Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003 был выпущен в ночь с 12 на 13 мая, когда мир накрыла волна атак WannaCry. Тем не менее, как сообщает издание The Register, обновление было разработано еще в феврале текущего года, однако Microsoft потребовалось целых 3 месяца, чтобы его выпустить.
В январе компания получила от неизвестного источника информацию о том, что эксплоит АНБ EternalBlue, способный скомпрометировать Windows до десятой версии через SMBv1, похищен и вскоре будет опубликован в открытом доступе. В марте Microsoft выпустила патч, исправляющий уязвимость в поддерживаемых версиях Windows. Месяцем позже группировка The Shadow Brokers опубликовала эксплоит, который использовался злоумышленниками для осуществления беспрецедентной атаки WannaCry в конце прошлой недели.
Как показал анализ метаданных в обновлениях, патчи для неподдерживаемых версий ОС были разработаны и подписаны цифровыми сертификатами Microsoft еще в феврале текущего года - в то же время, что и патчи для поддерживаемых систем.
Дело в том, что компания продолжает поддержку устаревших систем в рамках особой программы. Подписаться на программу могут критически важные предприятия, и стоит она немало. К примеру, Национальная служба здравоохранения Великобритании за первый год такой поддержки платит Microsoft $200 за один компьютер, за второй год - $400 и за третий - $800.
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