Флагманский смартфон HTC U11 представлен официально: Android 7.1, многослойный стеклянный корпус и передовая камера

Несмотря на все спекуляции о скорой кончине HTC, компания чувствует себя вполне бодро. Во-первых, партнерство с Google в производстве смартфонов Pixel и Pixel XL приносит свои плоды, а во-вторых, рынок хорошо воспринял HTC Vive. Так что компания держится на плаву и продолжает развивать свое главное направление - производство смартфонов. В прошлом году вышел HTC 10 - немного спорный, но в целом очень неплохой флагман. Затем были HTC U Ultra и U Play, на которых компания впервые попробовала принципиально новый дизайн и запустила собственного умного ассистента с искусственным интеллектом, машинным обучением и прочими атрибутами в духе времени. И вот теперь все это воплотилось в новый флагман - HTC U11.





Цифра в названии говорит о текущем поколении флагмана, а буква U формально зачисляет его в компанию к прежним U Play и U Ultra.

Что к чему?



HTC U11 HTC 10 Процессор Qualcomm Snapdragon 835, восемь ядер: 4 × 2,45 ГГц + 4 × 1,9 ГГц Qualcomm Snapdragon 820, четыре ядра: 4 × 2,2 ГГц + 4 × 1,6 ГГц Дисплей ЖК, IPS, 5,5 дюйма, 1440 × 2560 ЖК, IPS, 5,2 дюйма, 1440 × 2560 Оперативнаяпамять 4 Гбайт (6 ГБ в Китае и Тайване) 4 Гбайт Флэш-память 64/128 Гбайт + слот для microSD 32/64 Гбайт + слот для microSD SIM-карты 2 × nano-SIM, второй слот совмещен с разъемом для карты памяти 1 × nano-SIM Беспроводные модули Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), NFC, Bluetooth 4.2 Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), NFC, Bluetooth 4.2 LTE Cat.16 Cat.9 Камера 12 Мпикс, ƒ/1,7, фазовый автофокус, оптическая стабилизация + светодиодная вспышка 12 Мпикс, ƒ/1,8, контрастный и лазерный автофокус, оптическая стабилизация + светодиодная вспышка Фронтальная камера 16 Мпикс, ƒ/2.0 5 Мпикс, ƒ/2.0 Защита IP67 IP53 Сканер отпечатка пальца Есть, спереди Есть, спереди Разъемы USB Type-C (3.1) 3,5-мм аудиоразъем, USB Type-C Аккумулятор 3000 мА·ч 3000 мА·ч Операционная система Android 7.0 Nougat с оболочкой HTC Sense Android 6.0 Marshmallow с оболочкой HTC Sense + обновление до Android 7.0 Nougat Дата выхода Май – июнь 2017 Июнь 2016

В чем фишка?

HTC была главным инноватором на рынке еще во времена господства Windows Mobile. Смелые эксперименты с форм-фактором, необычные органы управления, оптимизация для работы без стилуса - все это уже как-то забылось. Из недавних примеров можно вспомнить разве что тонкие пластиковые полоски на металлическом корпусе для лучшей работы встроенных антенн. Даже Apple платит HTC отчисления за право использования такого решения. Безотносительно HTC последним заметным новшеством в смартфонах стала функция Force Touch (или 3D Touch), которую безуспешно пытался продвигать Huawei и которая прекрасно «зашла» на рынок в случае iPhone.





В U11 HTC предлагает очередное новшество - Squeeze (оно же Edge Sense). Суть предельна проста - боковые грани смартфона содержат сенсоры, определяющие легкое и сильное сжатие. Плюс возможны варианты с коротким нажатием и долгим удерживанием. Это позволяет обеспечить быстрый доступ к нескольким функция сразу без потребности в физических кнопках и их сочетаниях. Первые впечатления исключительно приятные - это невероятно удобно. И я уверен, что на более крупных устройствах это будет еще удобнее, ведь тот же iPhone 7 Plus (один из самых громоздких смартфонов с 5,5-дюймовым экраном на данный момент) приходится постоянно держать за боковины, а полноценное управление возможно только двумя руками. HTC же предлагает очень удобную альтернативу.

С помощью Sense Edge по умолчанию можно запускать встроенную камеру, голосового помощника, делать снимок, переключаться между основной камерой и фронтальной. А еще можно комбинировать нажатие и голосовую команду. В последнем случае есть сразу несколько сервисов на выбор: Google, Alexa или Beidou. Последний будет доступен только на китайском рынке. В системных настройках можно выбрать любое из установленных приложений для быстрого запуска. Ну а то, как новый орган управления будет работать внутри приложений зависит только от их разработчиков - со стороны HTC все готово. Но весь процесс может оказаться довольно длительным, ведь даже LG и Samsung c G6 и S8/S8+ и их необычным соотношением сторон до сих пор не могут похвастаться идеальной совместимостью с большинством приложений.

Что снаружи?

Не знаю, как отреагируют на это поклонники, но постепенно HTC отказывается от излюбленного цельнометаллического корпуса с четкой и выверенной формой ради более округлых очертаний и стеклянных поверхностей. Металл в конструкции остается, но на задней панели металлическая часть находится под стеклом Gorilla Glass 5. Так же, как и у LG G6, но без аналогичной защиты.

С другой стороны, такой дизайн позволил более смело подойти к выбору цветов. Банальные оттенки уходят в прошлое, и меня, по правде говоря, это безумно радует. Каждый из пяти цветов HTC U11 выглядит здорово. Даже обычные черный и белый на свету играют новыми красками, не говоря уже о голубом, темно-синем и розовом. Я бы даже сказал, что это первый розовый смартфон на рынке, который не стыдно держать в руках. Да и вообще все названия цветов очень условны. Белый официально называется Ice White и в зависимости от освещения может быть как кремовым, так и голубоватым и даже чисто перламутровым. Черный может отдавать зеленым или оранжевым. В общем, чистый восторг - это даже круче, чем то, что мы видели у Honor 8 и Samsung Galaxy S8.

Другая сторона медали - практичность. Здесь HTC наступает на любимые грабли своих корейских конкурентов, когда смартфон выглядит так, как задумано, только на витрине. А в руках он быстро покрывается отпечатками пальцев и сильно теряет в привлекательности. Здесь, конечно, есть олеофобное покрытие, но оно лишь немного замедляет процесс загрязнения, в целом ситуацию никак не спасая. Выхода, как всегда, два. Либо протирать смартфон раз в пару дней, либо использовать чехол. Но на мой взгляд, заковывать такую красоту в «доспехи» - жестокое преступление.

Корпус остается вполне компактным для 5,5-дюймового смартфона, а плавно закругленные бока только усиливают ощущения компактности. Выступающих элементов на корпусе практически не осталось, кроме кнопок сбоку (питание и громкость) и объектива основной камеры, который возвышается примерно на полмиллиметра.





Еще один немаловажный момент - HTC U11 защищен от пыли в влаги по стандарту IP67, и в официальных роликах с презентации было показано много водных процедур с четким посылом «только Edge Sense позволит снимать под водой». Но я бы не воспринимал всерьез такие заявления. Во-первых, IP67 не подразумевает подводную съемку в привычном понимании - так, разве что в бассейне побаловаться. А во-вторых, снимать под водой можно при наличии обычной аппаратной кнопки. Как в смартфонах Sony Xperia, например.

Что внутри?

А вот здесь почти без сюрпризов. HTC не может позволить себе создание собственной аппаратной платформы (как Samsung) и уже тем более не может использовать всякую экзотику в топовом продукте. Так что U11 использует восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 835 c графическим ускорителем Adreno 540. Объем оперативной и постоянной памяти будет различаться в зависимости от конкретного рынка - в Европу приедет модель с 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт встроенной флеш-памяти.

Корпус, естественно, неразборный, а батарея на 3000 мА ·ч несъемная. Ожидания по времени автономной работы, признаюсь, у меня совсем небольшие, особенно после HTC U Ultra. Но хочется верить, что программная оптимизация позволит HTC U11 работать хотя бы с утра до вечера.





Встроенная камера на задней панели только одна - здесь у HTC такой же подход, как и у Samsung. Разрешение составляет 12 Мпикс, как у большинства лучших камерафонов, а диафрагма - f/1.7. Автофокусировка осуществляется в фазовом режиме, есть пятиосевая оптическая стабилизация, работающая в паре с цифровой, на месте возможность записи видео в 4К-разрешении и прочие функции в духе времени.

Первые впечатления от камеры исключительно хорошие. Выше приведено несколько пробных снимков, которые мне удалось сделать после официальной презентации, а чуть позже я обязательно протестирую ее более основательно в сравнении с Samsung Galaxy S8+ и iPhone 7 Plus.

Что еще?

У смартфона есть еще несколько особенностей. Одна их них уже знакома по HTC U Ultra - на корпусе нет 3,5-миллиметрового разъема для наушников. Однако речь не идет о слепом копировании спорных решений Apple. HTC в самом деле верит, что таким образом проще всего улучшить звук на смартфоне. В коробке с U11 будут лежать неплохие фирменные наушники.

Впрочем, дело не только в этом - эти наушники содержат пару встроенных микрофонов, которые используются для записи отраженного звука в ухе и соответствующей подстройке эквалайзера, а также системы активного шумоподавления. Технология называется HTC USonic, разница между обычным и улучшенным режимом заметная.

Сам смартфон содержит сразу четыре встроенных микрофона, которые помогают отсечь лишний шум во время разговора без потерь в голосе. Плюс это дает очень качественную запись в режиме диктофона и позволяет менять направленность при использовании зума во время съемки видео. Подобное решение встречалось на некоторых видеокамерах, но в смартфоне на моей памяти это впервые.

Что в итоге?

HTC U11 производит исключительно приятное впечатление. Со времен HTC Legend мне безумно нравились цельные алюминиевые корпуса, а в последних флагманах нравилась еще и внешняя обработка, так что поначалу я был настроен очень скептически: мол, кому нужен очередной стеклянный смартфон. Но в жизни U11 оказался безумно красив - я не уверен, что в фотографии и видео способны в полной мере передать все эти блики и переливы...

На Тайване смартфон начнет продаваться уже 18 мая, а в остальные страны, включая Россию, он приедет в начале июня. В США HTC U11 будет стоить $649, а для Европы заявлено €649 и £649. На мой взгляд запросы HTC вполне адекватны - конкурирующие устройства стоят примерно столько же, или даже дороже. Главное, что компания совершенно не экономит ни на компонентах, ни на производстве. Мне довелось посмотреть на работу завода за день до официального анонса, где как раз действовала линия по сборке U11. Контроль качества самый основательный, сложные тесты проходят даже функции голосовых звонков, хотя, казалось бы, это давно стало сугубо вторичной функцией смартфона. В общем, очень надеюсь, что в этот раз у HTC все получится. А я продолжу знакомиться с устройством ближе к концу недели и обязательно поделюсь более подробными впечатлениями в полном обзоре.