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HP представила компьютер с крупнейшим объемом памяти
11:03 17.05.2017 |
Компания Hewlett Packard представила прототип компьютера с рекордным объемом памяти - 160 терабайт. В компании отмечают, что речь идет о памяти, сочетающей в себе черты оперативной и постоянной.
Как сообщает Би-Би-си, компьютер создан для работы с большими данными и может одновременно анализировать информацию, объем которой эквивалентен 160 миллионам книг, рассказали в компании.
Устройство, получившее название The Machine ("Машина"), использует операционную систему на основе Linux. Основное внимание создатели компьютера уделили его памяти, а не процессору, заявили в компании.
HP заявила, что исследовательский проект, в рамках которого был создан компьютер, в конечном итоге может привести к появлению "почти бесконечного" пула памяти.
"Секреты следующего научного прорыва, инновации, способной поменять всю индустрию, или меняющей жизнь технологии, прячутся за горами данных, которые мы создаем каждый день", - считает глава компании Мэг Уитман.
"Мы не можем полагаться на технологии прошлого, нам нужен компьютер, созданных для эры больших данных", - добавила она.
Работа над "Машиной" началась пять лет назад. Специалисты HP решили, что мощности существующих компьютеров недостаточно для работы с большими данными, и решили создать новый суперкомпьютер специально для этой цели. Примерно три года назад над ним раблотало 75% всех сотрудников лабораторий HP.
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